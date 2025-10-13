구로구, 18일 ‘구로청소년축제’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소년들이 기획부터 운영까지…3000명 참여

서울 구로구(구청장 장인홍)가 오는 18일 구로중학교에서 ‘제10회 구로청소년축제’를 연다. 이번 축제는 청소년이 직접 기획부터 운영까지 참여해 만드는 주도형 행사로, 학교·지역사회·주민이 함께 어우러지는 소통과 성장의 장이 될 전망이다.

지난해 열린 제9회 청소년축제에서 청소년들이 무대공연을 하고 있다. 구로구 제공.

올해 슬로건은 ‘경기를 지배하듯 구로의 주인공이 되자’는 의미를 담은 ‘Own Game, Own Guro’로, 청소년·교사·학부모·주민 등 3000여명이 참여한다.

행사는 오전 11시 브라스밴드와 구로어린이합창단의 식전공연을 시작으로, 8개 청소년 동아리의 보컬·치어리딩·댄스 무대가 이어진다. 오후 1시에는 청소년 성화봉송 퍼포먼스와 함께 개막식이 열리고, 청소년 사회자가 행사를 진행한다.

오후 2시에는 유튜버 ‘춤추는 곰돌’이 참여해 관객과 함께 즐기는 참여형 댄스 프로그램을 선보인다. 이어 15개 청소년 밴드팀의 공연이 이어지고, 인기 걸그룹 하이키(H1-KEY)가 초청가수로 무대에 올라 축제의 열기를 더한다.

무대 주변에는 오전 11시부터 오후 6시까지 ‘교복 빨리 갈아입기’, ‘신발 갈아신기’, ‘책가방 옮기기’ 등 학교생활을 스포츠 형식으로 재해석한 팝업 체험 부스가 운영된다. 또, 12개 학교 32개 과학동아리가 참여하는 ‘학생과학축전’, 실내 스포츠와 AI·VR 체험 등을 선보이는 ‘진로체험박람회’, 14개 기관이 함께하는 마을교육기관 부스 등 60여 개의 다양한 체험 공간도 마련된다.





장인홍 구로구청장은 “청소년들이 직접 기획한 이번 축제가 서로 배우고 소통하며 미래를 그려가는 의미 있는 시간이 되기를 바란다”며 “참여한 모든 분들이 안전하고 즐겁게 축제를 즐기시길 바란다”고 말했다.

구로구 제공.





