신협, 연 최고 4.5%금리 '모아모아통장'…출시 9개월만에 17만건 돌파

'카꾸' 트렌드 반영한 전용 체크카드와 다양한 이벤트로 MZ 공략

입출금통장 신규 고객 대상 캐시백 이벤트 진행 중



신협중앙회는 고금리 수시입출금 예금 상품 '모아모아통장'이 출시 9개월 만에 누적 계좌 17만 1000건을 돌파했다고 13일 밝혔다.

지난해 12월 출시된 '모아모아통장'은 MZ세대 맞춤형 파킹통장으로, 간편한 절차와 높은 금리 혜택을 앞세워 젊은 층 사이에서 빠르게 입소문을 타고 있다. 만 17세 이상 개인이라면 누구나 신협 모바일뱅킹 앱 '온(ON)뱅크' 또는 '리온브랜치'를 통해 1인 1계좌로 비대면 가입할 수 있다.

상품은 예치금 구간별 차등금리를 적용해 실질적인 수익률을 높인 것이 특징이다. 50만 원 이하 예치 시 기본 연 3.5%가 적용되며, 신규 고객은 1.0%포인트 우대금리를 더해 최고 연 4.5%까지 받을 수 있다. 50만 원 초과~300만 원 이하는 연 1.6%, 300만 원 초과~500만 원 이하는 연 2.5%, 500만 원 초과 금액에는 연 1.0%가 적용된다. 또한 온뱅크 앱을 통해 매일 지급되는 이자를 확인할 수 있어 금리 혜택을 직관적으로 체감할 수 있다.

신협은 지난달 23일부터 입출금통장 신규 고객을 대상으로 캐시백 이벤트도 진행하고 있다. 모든 입출금통장(개인 및 개인사업자 대상) 개설 후 2개월간 평균잔액 100만 원 이상을 유지하면 응모를 통해 100만 원(1명) 또는 1만 원(2000명)을 지급한다. 이벤트 참여는 포스터 QR코드 또는 온뱅크 앱 내 '응모하기' 버튼을 통해 가능하며, 캐시백은 12월 말까지 개설 계좌로 지급될 예정이다.





조용록 신협중앙회 금융지원본부장은 "신협 입출금통장을 이용하는 고객께 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 수요에 부합하는 맞춤형 금융상품과 다양한 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

