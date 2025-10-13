강릉시, 추석 명절 연휴 역대 최다 관광객 방문…작년보다 43%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다채로운 관광객 맞이 행사·가뭄 해소로 안심 여행지 부각

강원도 강릉시가 관광객 추이를 분석한 결과, 추석 연휴 기간(7일간) 강릉을 찾은 관광객이 약 125만명에 달해 역대 명절 중 가장 많은 관광객이 방문한 것으로 나타났다.

추석 연휴 기간(7일간) 강릉을 찾은 관광객이 약 125만명에 달해 역대 명절 중 가장 많은 관광객이 방문한 것으로 나타났다. 강릉시 제공

이는 차량 이용객 120만명, 철도 이용객 4만7000명을 합산한 수치로, 지난해(87만명)보다 약 43% 증가한 규모이다. 시는 추석 연휴가 길어진 점과 가뭄이 해소된 강릉을 관광객들이 많이 방문한 것이 주요 요인으로 분석됐다.

시는 연휴 기간 관광객들에게 강릉만의 즐거운 추억을 선사하기 위해 관광객들이 많이 찾는 경포해변, 월화거리, 허균허난설헌공원 등에서 다양한 '추석명절 관광객 맞이 행사'를 개최해 눈길을 끌었다.

지난 4일부터 5일까지 이틀 동안 대도호부관아와 허균허난설헌공원에서는 전통놀이 체험, 달빛 한복점, 다도를 체험하는 '강릉야행투어'를, 7일 저녁 경포해변에서는 '한복콘서트'를, 7일부터 9일까지 경포여행자센터에서는 다도·커피·한과 체험과 버스킹, 강릉농악, 관노가면극 공연, 민속놀이 이벤트 등 '관광객 맞이 행사'와 오죽헌시립박물관에서는 전통민속놀이 체험 등 강릉시 곳곳에서 다양한 행사를 추진했다.





엄금문 관광정책과장은 "이번 추석에 강릉을 찾아주신 많은 관광객에게 감사드린다"며 "내년 명절에도 더 풍성한 행사로 관광객을 맞이할 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

