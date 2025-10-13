동작구, 초등생 전원에 ‘아이 안전 앱’ 지원…아동 대상 범죄 예방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시 최초 교육경비 투입 안전망 구축

서울 동작구(구청장 박일하)가 서울시 최초로 교육경비를 투입해 관내 모든 초등학교 2~6학년 학생 1만500여명에게 ‘동작 아이 안전 앱’을 지원한다고 13일 밝혔다. 최근 아동 대상 범죄 시도로 학부모 불안이 높아진 가운데 스마트 기술로 등하굣길 안전을 보강한다는 취지다.

동작구청 신청사 전경. 동작구 제공.

AD

‘동작 아이 안전 앱’은 자녀의 등·하교 상황을 실시간 제공하는 안전망 서비스다. 학교와 앱 공급업체가 일괄 계약을 체결해 학생 1인당 연 3000원에 이용할 수 있어, 개별 구매 시 드는 연간 3만3000원 대비 비용 절감 효과가 크다. 이미 무료로 앱을 사용하는 1학년과 사회적 배려계층은 지원 대상에서 제외된다.

구는 앱 보급과 함께 통학로 안전 대책도 강화했다. 지난 9월부터 관내 21개 초등학교 주변에 순찰차 1대씩을 배치했고, ‘스쿨존 감시단’을 확대 편성한 ‘365 특별감시단’ 80명이 학교별 2개 조로 등·하교 시간대 교문, 놀이터, 버스정류장 주변을 집중 순찰한다. 또한 통합관제센터 전담 요원 20명이 학교 인근 폐쇄회로(CC)TV 685대를 상시 모니터링하고 있다.

구는 ‘어린이 안전앱-순찰차-감시단-CCTV’로 이어지는 입체적 안전망을 구축해 아동 유괴·납치 범죄를 원천 차단할 방침이다.





AD

박일하 동작구청장은 “아이들의 안전은 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 최우선 가치이기 때문에, 서울시 최초로 교육경비를 투입해 안전앱 지원사업을 시행하게 됐다”며 “경찰·학교·지역사회와도 긴밀히 협력해 구민 모두가 안심할 수 있는 통학 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>