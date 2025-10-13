용산구, ‘글로벌교육지원센터’ 16일 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진학·리더십·체험학습 종합 지원

서울 용산구(구청장 박희영)가 오는 16일 오후 2시 지하철 1호선 남영역 인근 청년안심주택 3층에서 ‘용산글로벌교육지원센터’ 개관식을 열고 본격 운영에 들어간다. 센터는 지역 내 초·중·고 학생과 학부모를 대상으로 맞춤형 교육 프로그램을 제공하며 미래 인재 양성의 거점 역할을 목표로 한다.

용산글로벌교육지원센터 전경. 용산구 제공.

AD

센터는 316㎡ 규모로 프로그램실 3곳, 휴게실, 다목적실, 상담실 등으로 조성됐다. 단순 학습 지원을 넘어 진학 상담, 자기주도 학습, 인성·리더십 교육, 인공지능(AI) 기반 학습 등 종합형 교육 플랫폼 기능을 수행한다.

운영은 민간위탁 방식으로 이뤄지며, 센터장과 직원 등 4명의 전문 인력이 상주해 학생 대상 체계적인 교육과 학부모 대상 지원 프로그램을 함께 진행한다.

‘학생 중심·체험 중심’ 교육을 핵심 가치로 삼아 고입·대입 설명회, 1:1 맞춤 상담, 정시·수시 특강 등 진학 지원과 모의 UN총회, 청소년 토론 아카데미, 자기주도 학습 캠프 등의 체험형 프로그램을 운영한다. 아울러 학업 스트레스 관리, 인성교육, 글로벌 리더십 특강, 학부모 프로그램 등을 통해 가정·학교·지역이 함께하는 교육 생태계를 조성한다.

용산구는 이번 개관을 계기로 교육격차 해소와 글로벌 인재 육성에 박차를 가하며, 서울시·교육청·지역 학교 등과 협력해 ‘용산형 교육혁신 모델’을 확산할 계획이다. 센터는 매주 화~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 야간 프로그램은 유연 근무로 대응한다.





AD

박희영 용산구청장은 “용산글로벌교육지원센터는 아이들의 꿈을 세계로 확장시키는 교육 컨트롤타워”라며 “세계와 협력하고 소통할 줄 아는 진정한 국제 인재를 키워내 용산이 대한민국 미래 교육의 중심이자 글로벌 교육도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>