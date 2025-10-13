성남시, 청년 소통 강화 '톡톡! 청년과 신나는 LIVE' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 시장, 유튜브 라이브 콘서트로 청년과 직접 소통

경기 성남시(시장 신상진)는 청년 세대와의 소통을 강화하고 청년의 목소리를 시정에 반영하기 위해 '톡톡! 청년과 신나는 LIVE'를 오는 20일 오후 7시부터 8시 30분까지 분당구청 앞 잔디광장에서 개최한다고 13일 밝혔다.

톡톡! 청년과 신나는 LIVE(성남TV 청년 토크콘서트) 포스터. 성남시 제공

이번 행사는 성남시에 거주하거나 활동하는 19세부터 39세까지의 청년을 대상으로 진행되며, 성남시 공식 유튜브 채널 '성남TV'를 통해 생중계된다. 청년 세대가 일상적으로 이용하는 유튜브를 활용하여 보다 가깝고 자연스럽게 시정 참여의 장을 마련하고자 실시간 소통형 콘서트로 기획되었다.

온라인 사전 신청은 오는 19일 오후 10시까지 성남시 홈페이지 및 성남시 공식 유튜브 채널 '성남TV'를 통해 접수받으며, 선착순 50명 마감 시 조기 종료된다.

사전 신청자에게는 성남시 소셜캐릭터 성나미 한정판 굿즈 세트(키링 및 그립톡), 무료 주차권 제공 등 현장 참여 혜택이 제공되어 청년들의 참여 열기가 더욱 높을 것으로 기대된다.

'톡톡! 청년과 신나는 LIVE'는 토크와 공연을 결합한 새로운 형태의 유튜브 라이브 콘서트로, 신상진 성남시장과 성남시 각 분야의 청년 패널 6명이 출연해 청년들의 실제 일상과 고민, 시정에 대한 다양한 의견을 자유롭게 나눌 예정이다.

메인 프로그램은 ▲청년의 일상을 공유하며 소통하는 '너의 성남은' ▲청년 관객들이 사전에 작성한 사연을 뽑아 고민을 상담하는 '누가 내 고민 뽑았어' ▲가수 어쿠스틱 콜라보의 감성 라이브 공연 '힐링타임' 등으로 구성된다.

행사장에는 '성남TV 이벤트 부스', '소규모점포 청년창업 푸드존'등 부대행사도 함께 운영되어 청년들이 즐길 수 있는 다채로운 현장 프로그램이 마련될 예정이다.





성남시 유튜브 '성남TV' 담당자는 "이번 라이브 행사는 청년들이 직접 참여하고 공감할 수 있는 소통형 프로그램으로, 청년 친화 도시 성남의 비전을 함께 만들어가는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 청년과의 대화 자리를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

