경기도, 도민 소통공간 '도담소' 작은결혼식 문 연다

경기도가 도민 소통공간 '도담소'를 작은 결혼식 공간으로 개방하기로 하고 1호 예비부부를 모집한다.

예전 도지사 관사로 사용됐던 도담소는 도민 소통공간으로 새롭게 조성된 뒤 각종 문화공연과 체험 등의 행사가 열리고 있다.

작은 결혼식은 연중 운영되며, 매주 토요일과 일요일 하루 한 차례씩 열린다. 예식은 야외정원에서 진행되며, 날씨가 좋지 않거나 겨울철에는 대연회장이 예식 공간으로 활용된다.

하객 규모는 100명 이내며, 사용료는 3만원 안팎이다. 예식 진행과 장식, 피로연 등은 예비부부가 자유롭게 기획할 수 있다.

경기도에 거주하는 예비부부 또는 도내 직장·학교에 다니는 생활권자라면 누구나 도담소 작은 결혼식에서 식을 올릴 수 있다.

신청은 예식일 6개월 전부터 가능하며, 경기공유서비스 누리집(share.gg.go.kr)이나 전화(031-8008-3716), 방문 접수를 통해 예약할 수 있다.

승인 결과와 예약 관련 사항은 모두 문자메시지로 안내된다.





조병래 경기도 자치행정국장은 "많은 도민이 도심 속 정원에서 합리적인 비용으로 특별하고 의미 있는 결혼식을 올리길 바라는 마음으로 도담소 작은 결혼식을 기획했다"면서 "형식보다 진심을 담는 결혼 문화의 새로운 변화를 이끌 수 있도록 작은 결혼식의 정착을 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

