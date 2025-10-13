성남시, 11월 21일까지 대형 건축공사장 안전 점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 성남시(시장 신상진)는 13일부터 11월 21일까지 사고 위험이 크고 위해 요인이 많은 지역 내 대형 건축공사장을 대상으로 안전 점검을 실시한다.

성남시 관계자들이 한 대형 건축공사장에 대한 안전점검을 실시하고 있다. 성남시 제공

이번 점검은 7층 이상이거나 연면적 2000㎡를 초과하는 민간 대형공사장을 대상으로 진행되며, 건축안전관리과와 한국건설안전협회 소속 건설안전기술사, 건축시공기술사, 토목기술사 등 전문가가 참여하는 합동 점검 방식으로 추진된다.

주요 점검 사항은 △건축 구조물의 변형 및 가시설 안전성 △굴착·흙막이 공법의 적정성 및 안전조치 여부 △공정별 안전계획 수립·이행 여부 △주요 공정 시공 상태 등이다.

시는 점검 과정에서 미흡한 사항이 발견되면 즉시 시정 조치를 요구하고, 시정이 완료될 때까지 지속적으로 추적·관리할 방침이다.





성남시 관계자는 "중대재해 근절을 위해 다양한 안전보건 정책을 펼치고 있음에도 불구하고 현장에서의 안전사고는 여전히 발생하고 있는 실정"이라며 "건설근로자의 안전을 위해 안전교육과 사고 예방 홍보물을 병행해 현장 안전사고 예방에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

