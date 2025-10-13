시화호 해양전략 국제포럼 16일 개최…미래 해양전략 등 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 16일 시흥 웨이브엠 이스트 호텔에서 '2025 시화호 해양전략 국제포럼'을 개최한다.

경기도와 화성시·안산시·시흥시가 공동 주최하는 이번 포럼에는 해양스포츠·관광·레저 분야의 국내 전문가 및 뉴욕과 싱가포르의 해외전문가, 인플루언서 등 160여명이 참석해 시화호의 미래 해양전략을 논의한다.

경기도는 2023년 '경기도 시화호 활성화 조례'를 제정하고 2024년 '시화호의 날(10월10일)'을 지정했다. 올해 6월에는 '시화호 활성화 5개년 계획'을 수립하는 등 시화호 및 주변 지역을 해양레저관광 중심지로 육성하기 위한 제도적·행정적 기반을 꾸준히 마련해 왔다.

이번 포럼은 이러한 노력의 연장선상에서 마련된 행사로, 시화호를 세계적인 미래 해양레저관광 중심지로 발전시키기 위한 전략을 국내외 전문가들과 함께 모색하고, 경기도와 화성시·안산시·시흥시 간 공동협약을 통해 상호 협력 의지를 표명하는 등 시화호의 새로운 출발을 선언하는 뜻깊은 자리다.

시화호 해양전략 국제포럼 안내 포스터

이날 행사에서는 시화호 통합브랜드(BI)도 선포한다.

경기도는 앞으로 중앙정부, 국내외 유관 기관과의 협력체계를 적극 구축하고, 시화호에서 수변 및 물 관련 국제적 회의·행사가 유치될 수 있도록 노력하는 등 시화호의 국제적 위상을 높이고 세계화를 선도할 계획이다.

아울러 화성시·안산시·시흥시는 각 시군의 지역적 특성과 여건을 반영해 시화호 활성화 관련 사업을 지속적으로 추진한다. 또 기존 해양레포츠 및 문화·축제 행사와 함께 해양레저관광, 해양 치유, 관련 장비 생산·유통 등과 연계한 '시화호 해양레저관광 생태계'를 구축해 나가고, 이를 통해 시화 지역의 선순환 경제발전을 도모해 나갈 계획이다.





박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "생명의 호수로 다시 태어난 시화호가 경기도의 새로운 희망과 기회가 될 것으로 기대한다"며 "이번 국제포럼 및 관계기관 협약은 시화호를 세계적인 미래 해양레저관광 중심지로 도약시키 고자하는 첫걸음으로 매우 큰 의미가 있다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

