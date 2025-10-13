세종시보건소, 오는 15일부터 '코로나19 고위험군 예방접종' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

65세 이상 등 고위험군, 인플루엔자와 동시 접종 권고

이달 15일부터 내년 4월 30일까지 코로나19 고위험군을 대상으로 예방접종이 실시된다. 이 접종은 코로나19에 따른 고위험군의 중증화 및 사망 예방을 목적으로 기획됐다.

13일 세종시보건소에 따르면 접종 대상은 65세 이상 어르신과 생후 6개월 이상 면역저하자, 노숙인 및 장애인 생활시설과 요양시설, 정신요양 및 재활시설 등 감염 취약 시설 입원·입소자다.

65세 이상 노인은 연령별 접종 시작일이 각기 상이하며, 75세 이상은 오는 15일부터, 70세부터 74세까지는 20일부터, 65세부터 69세까지는 22일부터 접종을 받을 수 있다. 인플루엔자 예방접종 대상인 65세 이상 노인은 코로나19와 인플루엔자를 동시에 예방접종이 권고된다.

12세 미만 면역저하자는 이전 접종력에 따라 최대 2회 접종이 요구되므로 반드시 의료진과 상담 후 접종해야 한다. 예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관에서 받을 수 있다. 접종 시 65세 이상 노인은 신분증, 면역저하자는 진단서·소견서, 감염 취약 시설 입원·입소자는 시설 입소 확인서 등 접종 대상자임을 확인할 수 있는 증빙서류를 지참해야 하고, 위탁의료기관은 세종시보건소 또는 예방접종도우미 누리집에서 확인하면 된다.





김수영 보건소장은 "겨울철 호흡기 감염병 예방을 위해 고위험군 시민들께서는 정해진 일정에 맞춰 접종받아야 한다"며 "65세 이상 노인은 인플루엔자와 동시 접종에 적극 참여를 당부한다"고 말했다.





