안병훈, 공동 4위…'올해 베스트 성적'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베이커런트 클래식 FR 5언더파 신바람

지난 6월 RBC 캐나다 오픈 공동 6위 경신

쇼플리 10승째, 임성재와 김시우 공동 20위

안병훈이 올해 개인 최고 성적을 올렸다.

12일 일본 요코하마의 요코하마 컨트리클럽(파71·7315야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 베이커런트 클래식(총상금 800만달러) 4라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 낚는 퍼펙트 플레이를 자랑했다. 최종 합계 14언더파 270타를 적어내 공동 4위에 올랐다. 지난 6월 RBC 캐나다 오픈 공동 6위를 넘어선 개인 베스트 성적표다.

안병훈이 베이커런트 클래식 4라운드 2번 홀에서 티샷을 하고 있다. 요코하마=AP연합뉴스

AD

안병훈은 이번 시즌 3번째 톱 10에 진입해 페덱스컵 랭킹을 지난주 78위에서 71위까지 끌어 올렸다. 다음 달까지 이어지는 가을 시리즈를 마칠 때 페덱스컵 랭킹 70위 이내에 들면 2026시즌 초반 2개의 시그니처 대회 출전 자격을 얻는다.

세계랭킹 4위 잰더 쇼플리(미국)가 7언더파 64타를 몰아쳐 정상(19언더파 265타)을 차지했다. 지난해 7월 메이저 대회 디 오픈 우승 이후 1년 3개월 만에 통산 10승째, 우승 상금은 108만달러(약 15억원)다. 지신의 PGA 투어 통산 200번째 출전 대회에서 우승해 의미를 더했다.

잰더 쇼플리가 베이커런트 클래식 4라운드에서 신중하게 그린을 읽고 있다. 요코하마=AFP연합뉴스

맥스 그레이서먼 2위(18언더파 266타), 마이클 토르비욘슨(이상 미국)은 3위(16언더파 268타)에 자리했다. 이민우(호주) 공동 10위(11언더파 273타), 콜린 모리카와(미국) 공동 14위(10언더파 274타), 임성재와 김시우, 2021년과 2023년 우승자인 마쓰야마 히데키(일본) 공동 20위(8언더파 276타), 애덤 스콧(호주)과 알렉스 노렌(스웨덴)은 공동 27위(7언더파 277타)다.





AD

2019년 창설된 이 대회는 작년까지 조조 챔피언십이라는 이름으로 열렸고, 올해부터 일본의 종합 컨설팅 기업인 베이커런트가 타이틀 스폰서를 맡았다. 대회 코스는 2021년부터 작년까지 일본 지바현의 나라시노 컨트리클럽이었는데 이번 시즌부터 요코하마 컨트리클럽으로 바뀌었다. PGA 투어는 오는 23일부터 유타 뱅크 챔피언십(총상금 600만달러)으로 일정을 이어간다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>