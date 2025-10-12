광주시, 15~16일 'AICON 광주 2025'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 석학·혁신기업들 열띤 강연·토론

AI반도체·헬스케어 등 최신기술 공유

'AICON 광주 2025' 포스터. 광주시 제공

AD

광주시는 인공지능산업융합사업단과 함께 오는 15~16일 김대중컨벤션센터에서 세계적 인공지능(AI) 학술대회 '글로벌 AI 컨퍼런스(AICON) 광주 2025'를 개최한다고 12일 밝혔다.

5회째를 맞는 이번 컨퍼런스는 'The AX 웨이브(Wave), 광주(Gwangju)'를 주제로, AI가 산업과 시민 생활을 근본적으로 변화시키는 '인공지능 전환(AX)'의 물결을 광주가 이끌겠다는 비전을 제시한다.

개막식에는 강기정 광주시장 환영사를 시작으로, AI 작곡 및 피아노 협연 공연이 예정돼 있다. 특히 시는 15일 인공지능 기업 10곳과 '광주형 인공지능 비즈니스 업무협약'을 체결, AI 반도체 생태계 조성과 지역 신규 일자리 창출에 대한 기대감을 높이고 있다.

기조 강연에는 김진형 KAIST 명예교수와 유영진 런던정치경제대학(LSE) 교수가 참여해 국내 AI 산업 정책과 AI 생태계에 대한 통찰을 나눈다. 또 한국, 중국, 싱가포르 AI 정책 동향을 살펴보는 특별강연과 '모두의 AI' 프로젝트 실현 방안 등을 논의하는 특별좌담회도 마련된다.

컨퍼런스와 연계해 15~17일 'AI 테크플러스(TECH+) 2025' 혁신기술 전시회가 열려 시민들이 AI 반도체, 클라우드, 드론, 헬스케어 등 다양한 AI 기술을 직접 체험할 수 있다.





AD

강기정 시장은 "AI 혁신이 모든 분야에서 물결처럼 확산되고 있는 시대에 이번 학술회의는 '광주의 길'을 다시 확인하는 자리가 될 것이다"며 "국내외 성공 사례를 바탕으로 지역 역량을 결집해 AX 실증밸리 조성과 국가AI컴퓨팅센터 유치를 반드시 성과로 만들어 대한민국을 AI 3대 강국으로 도약시키겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>