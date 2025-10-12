광주시, 국민신문고 중단에 '광주신문고' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일부터 '온라인 민원창구' 가동

광주시 청사 전경.

AD

광주시는 국민신문고 서비스 중단에 따른 시민 불편 최소화를 위해 '광주신문고'를 구축, 오는 13일부터 운영한다고 12일 밝혔다.

지난달 26일 국가정보자원관리원 대전센터 화재로 국민신문고와 안전신문고 등 주요 민원 시스템이 전면 중단되자, 시는 즉각 대응계획을 수립하고 각 부서 및 민원창구에서 우편 및 방문 접수 체계를 가동했다. 접수된 민원은 수기로 관리하는 등 긴급하게 대처하고 있다.

'광주신문고'는 광주시 누리집 내 전용 메뉴를 통해 운영되며, 국민신문고·안전신문고·일반 민원·공무원 제안 등 다양한 의견을 한곳에서 접수할 수 있다.

이번 조치는 국민신문고 복구에 최소 1개월 이상 소요될 것으로 예상된데 따른 것으로, 시는 자체 시스템을 활용해 신속한 민원 서비스를 제공한다는 방침이다.





AD

황인채 시민소통과장은 "국민신문고 중단이 장기화하는 상황에서 시민 불편을 최소화하기 위해 자체 온라인 민원 접수 창구를 신속히 구축했다"며 "앞으로도 시민 중심의 민원행정 서비스를 강화해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>