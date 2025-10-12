구미시, 13일만에 약 16억원 성공적인 'K-온누리패스'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소비촉진 행사로 시민 참여 ‘후끈’

추석연휴 9000여 명 방문해 약 9억원의 매출

연휴기간 각종 축제ㆍ공공시설 운영 병행으로 상권 활성화

경북 구미시는 전통시장 활성화와 지역경제 회복을 위해 추진 중인 '2025 K-온누리패스(온누리상품권 환급)' 행사가 시민들의 큰 호응 속에 활기를 띠고 있다고 밝혔다.

이번 행사는 9월 25일부터 11월 9일까지 구미새마을중앙시장, 문화로ㆍ중앙로 동문상점가 등 지정 점포에서 운영된다.

행사 참여 고객은 일정 금액 이상 구매 시 결제금액의 20%(최대 14만원)를 온누리상품권으로 돌려받는다. 실질적인 소비 촉진 효과를 통해 전통시장 매출 증대와 골목상권 회복을 동시에 끌어내고 있다.

구미시에 따르면 행사 시작 후 13일간(9월 25일~10월 9일) 약 16억 원의 매출이 발생했으며, 1만7000여 명의 이용객에게 2억7000만 원 상당의 온누리상품권이 환급됐다.

특히 추석 연휴기간(10월 3일~9일) 동안만 약 9억원의 매출이 발생했고, 9035명이 약 1억4000만원을 환급받았다. 명절 대목과 맞물리며 전통시장을 찾는 시민과 관광객 발길이 이어져 초반부터 높은 참여율을 보였다.

좌)온누리패스 환급소에 시민들이 줄서서 기다리고있다. 우)전통시장이 시민들의 큰 호응 속에 활기를 띠고 있다./김이환 기자

구미새마을중앙시장과 문화로 등 주요 상권은 연일 방문객이 이어지며 활기가 되살아나고 있다.

한 시민은 "시장 물건을 합리적인 가격에 구입하고, 온누리상품권 환급까지 받아 실속 있었다"며 만족감을 전했다. 상인들 또한 "평소보다 손님이 많아 시끌벅적한 시장 분위기에 활기가 느껴진다"고 반가움을 전했다.

시는 산단페스티벌, 드림페스티벌 등 다양한 문화·관광 행사를 함께 열어 시민 참여를 유도하고 지역 상권 회복에 힘을 더했다.

특히 추석 연휴기간 중 10월 8일부터 9일까지 열린 산단페스티벌에는 약 2만여 명이 방문해 지역 주민은 물론 외지 방문객 유입에도 큰 역할을 하며 K-온누리패스 행사와의 연계 효과를 높였다.

또한 추석 연휴 기간 동안 구미시는 주요 공공체육·문화시설 49개소 중 47개소를 정상 운영하며 시민의 여가 수요를 충족시키는 동시에 도심 내 소비를 유도했다.

금오산야영장과 구미캠핑장 등 가족 단위 이용객이 몰리며 전통시장 인근 상점으로의 소비 연결도 자연스럽게 이어졌다.





김장호 구미시장은 "경상북도와 함께 추진한 K-온누리패스 행사가 시민들의 높은 관심 속에 전통시장과 골목상권에 활력을 불어넣고 있다"며 "앞으로도 지역경제 활성화를 위한 실질적인 소비촉진 정책을 꾸준히 이어가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

