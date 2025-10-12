광주 북구, 침수 피해 주민에 의료급여 한시 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 6개월간 1종 자격 소급 적용

광주 북구가 지난 7월 집중호우로 피해를 본 주민들의 의료비 부담을 줄이기 위한 한시적 지원에 나선다.

북구는 12일 "특별재난지역 이재민을 대상으로 의료급여를 확대 적용해 실질적 생활 안정을 돕겠다"고 밝혔다. 이번 조치는 기록적 폭우로 피해를 본 주민들의 조속한 일상 회복을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

광주 북구 청사.

지원 대상은 국가 재난 안전관리 시스템(NDMS) 기준 재난지수 300 이상 피해를 본 주민 가운데 사망·실종자의 유족, 주택에 심각한 손상을 입은 세대 등이다. 북구는 이들에게 의료급여 1종 자격을 최대 6개월간 소급 부여한다. 진찰·입원·수술 같은 필수 의료 서비스부터 재활, 장애인 보조기기, 틀니·임플란트 등까지 지원된다. 다만 비급여·선별급여 항목은 제외된다.

지원 기간은 7월 16일부터 10월 15일까지다. 이 기간 병원·약국을 이용하며 납부한 본인부담금은 소급 적용을 통해 차액을 환급받을 수 있다. 장기 치료가 필요하다는 진단서가 제출될 경우 3개월 더 연장돼 내년 1월 15일까지 혜택을 받을 수 있다.

북구는 총 12억7,000여만원을 투입해 500여명의 주민을 지원할 계획이다. 신청은 오는 20일부터 연말까지 주소지 동 행정복지센터에서 가능하다. 수급권자 본인이나 친족, 주민등록등본상 가구원이 신분증과 구비서류를 지참해 접수하면 된다.





문인 구청장은 "지난여름 발생한 침수 피해로 경제적 어려움을 겪고 있는 주민들의 의료비 부담 경감을 위해 한시적으로 의료급여를 확대 적용하게 됐다"며 "앞으로도 주민들의 일상 회복에 필요한 모든 행정적 지원을 지속해서 펼쳐나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

