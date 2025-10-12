고양시, 궂은 날씨에도 '고양특례시민의 날 기념식' 뜨거운 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 화합·축제 한마당 펼쳐져

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 11일 오후 6시 일산호수공원 한울광장에서 '2025년 고양특례시민의 날 기념식'을 성황리에 개최했다고 12일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 지난 11일 오후 6시 일산호수공원 한울광장에서 열린 '2025년 고양특례시민의 날 기념식'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

이번 기념식은 이동환 고양특례시장을 비롯해 시의회 의장, 국회의원, 도·시의원 등 주요 인사와 더불어 고양시민들의 참석으로 성대하게 열렸다.

시는 시민들과 함께 그동안의 시정 성과를 공유하고 미래 비전을 다짐하며 고양시민의 긍지와 애향심을 고취시키는 뜻깊은 시간을 가졌다.

특히, 행사 당일 비가 오는 궂은 날씨에도 불구하고 많은 시민들이 참석해 뜨거운 호응을 보였다.

식전행사로 고양예술고등학교 무용부와 고양시립합창단이 아름다운 공연을 펼쳐 분위기를 고조시켰다.

지난 11일 오후 6시 일산호수공원 한울광장에서 '2025년 고양특례시민의 날 기념식'에서 화려한 불꽃쇼가 펼쳐지고 있다. 고양특례시 제공

본 행사에서는 다양한 분야의 시민 대표들이 시민헌장을 낭독하며 화합의 메시지를 전달했으며, 뒤이어 이동환 시장이 기념사를 전했다. 이어 진행된 모범 시민상 시상식에서는 지역 발전에 기여한 시민들에게 상장을 수여했다.

특히, 화려한 퍼포먼스와 함께 'G-노믹스 5개년 계획'을 알린 LED 트론댄스와 가을 밤하늘을 수놓은 불꽃쇼는 시민들에게 깊은 인상을 남겼다.

인기가수 나태주, 박기영은 화려하고 열정적인 무대로 행사의 하이라이트를 장식했다.





가수 나태주가 지난 11일 오후 6시 일산호수공원 한울광장에서 열린 '2025년 고양특례시민의 날 기념식'에서 공연을 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "궂은 날씨에도 불구하고 많은 시민 분들이 찾아주신 덕분에 이번 기념식이 성공적으로 개최될 수 있었다"며 "앞으로도 시민들과 함께 성장하며 살기 좋은 도시를 넘어 잘 사는 도시를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

