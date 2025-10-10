청도군, 군자정 강학계 행사 개최…문중 화합·전통 계승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군 화양읍 유등리 원산재에서 지난 9일 청도 유림 200여명이 모인 가운데 군자정 강학계(강장 박화식)가 열렸다.

청도군에 따르면 107회를 맞이한 군자정 강학계는 고성이씨 청도 입향조인 모헌공 이육 선생의 덕을 기리고 지역의 문풍을 계승하고자 1919년 조직됐다.

매년 음력 8월 18일에 문중 주최로 열린다.

행사는 경과보고, 강장 및 문임 인사, 강학계 절목낭송, 자작시낭송·경전강독 등 순으로 진행됐다.

특히 올해는 경전 및 자작시 184편이 접수돼 전통 학문과 아름다운 미풍양속을 계승하려는 계원과 전국 각지 유림의 관심이 깊었음을 엿볼 수 있었다.





김하수 청도군수는 "이번 행사가 문중의 화합을 다지고 후손에게 선조의 정신을 전하며 나아가 지역사회와 공동 성장하는 밑거름이 되기를 바란다"며 "우리군도 선현의 가르침과 정신문화가 지역의 도덕적 기초가 될 수 있도록 지속적인 관심을 기울이겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

