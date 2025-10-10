김포시, 시민과 함께하는 하천 가꾸기 행사 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 김포시(시장 김병수)는 지난 2일 봉성포천(양촌읍 누산리)에서 시민 중심의 하천 생태복원과 지속 가능한 하천환경 조성을 위한 '시민공감 하천가꾸기 행사'를 성공적으로 개최했다.

김포시가 지난 2일 봉성포천(양촌읍 누산리)에서 시민 중심의 하천 생태복원과 지속 가능한 하천환경 조성을 위한 '시민공감 하천가꾸기 행사'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 김포시 제공

이번 행사는 김포시민 하천네트워크 봉사단(▲1사1하천 가꾸기 ▲우리마을 하천은 우리가 가꾸기 ▲김포시 하천살리기 추진단)이 주도적으로 참여했으며, '하천생태교란식물 교육'과 함께 '개나리 식재'가 진행됐다.

이날 참여한 시민 봉사단은 하천생태교란식물 교육을 통해 생물다양성 활성화 시민공감대를 형성하고, 각자 담당하는 하천을 모범적으로 가꾸어 아름다운 생태하천 만들기에 기여할 수 있는 기초지식을 습득했다.

특히, 이날 행사에서는 낚시금지 구역인 봉성포천 하류에 낚시와 쓰레기 무단투기를 방지하기 위해 개나리를 식재하고 CCTV와 경고 안내판을 새로 설치한 이른바 '하천쓰레기 무단투기 클린존'을 조성했다. 그동안 비도심 하천으로서 인적이 드물고 감시관리가 어려운 하천환경을 아름답게 바꾸고 시민이 관심으로 관리되는 하천으로 변화하는데 초석이 될 것으로 기대된다.

김포시는 앞으로도 단발성 행사가 아닌, 쓰레기 투기 및 낚시 활동의 변화를 추적 관찰하고 정책의 효과성을 검증하여, 정책을 확대할 계획이다.





박정애 환경국장은 "하천은 행정만의 힘으로는 지켜낼 수 없으며, 시민의 작은 참여와 관심이 모일 때 진정한 변화가 만들어진다"며 "추석을 앞두고 실시하는 이번 행사가 시민 모두에게 깨끗한 하천의 소중함을 되새기고, 지속가능한 환경가꾸기의 출발점이 될 것"이라고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

