본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

임혜선기자

한예주기자

입력2025.10.13 10:08

시계아이콘02분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

식품업계, 현지 공장·법인 속속
기회의 땅 유럽…글로벌 재편 가속

국내 식품업계가 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부 출범 후 한미 통상 마찰이 이어지면서 유럽을 K-푸드의 새로운 성장 축으로 점찍은 것이다. 유럽 시장은 아시아와 미국에 이어 K푸드 열풍이 거세게 불고 있어 한국 식품 업계에서 '기회의 땅'으로 불린다.


12일 식품업계에 따르면 지난 4~8일(현지시간)까지 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 식품박람회 '아누가 2025'에는 국내 식품사들이 총출동하며 유럽 진출 가능성을 타진했다. 이번 박람회는 한국이 처음으로 주빈국(Partner Country)으로 선정됐으며, 110개국 8000여개 기업이 참가했다.


삼양식품은 '불닭 스파이시 클럽(Buldak Spicy Club)'을 주제로 부스를 꾸리고 매운맛 제품군을 소개했다. 김정수 삼양식품 부회장은 현장을 찾아 글로벌 식품·외식업계 관계자들과 소통하며 반응을 점검했다.


'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드' 4일(현지시각) 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 식품 박람회 '아누가(ANUGA) 2025' 삼양식품 부스를 찾은 김정수 부회장이 현장을 점검하고 있다. 삼양식품 제공
AD

삼양식품은 프랑스 유통 전문업체 'SRG 인터내셔널'과 업무협약(MOU)을 체결, 현지 유통망을 확보했다. 네덜란드 알버트하인(Albert Heijn), 독일 레베(REWE), 영국 테스코(Tesco) 등 대형 채널 입점도 확대하고 있다. 회사 측은 "유럽 내 불닭 브랜드 인기가 빠르게 확산 중"이라며 "생산라인 증설과 현지 마케팅 강화로 매운맛 라면을 식문화로 안착시키겠다"고 밝혔다.


동원그룹은 '필요에 답하다'(Answer to Needs)를 콘셉트로 부스를 운영했다. 대표 브랜드인 동원·양반·비비드키친을 통해 각각 '건강·한식·한식소스' 분야의 제품을 선보였다. 대상은 한국식품산업협회가 주관하는 'K푸드 주빈국관' 내에 부스를 마련해 세계 3대 발효 전문기업으로서의 역사와 정체성을 알리고 식품 브랜드 '오푸드(O'food)'와 김치 브랜드 '종가(Jongga)'를 조명했다.


풀무원과 롯데웰푸드도 올해 처음 '아누가'에 참가했다. 풀무원은 70㎡ 규모 부스에서 두부, 김치, 식물성 지향 제품 등 45종을 전시하며 '정통 K푸드의 맛과 즐거움(Authentic KFood, Crafted to Taste Good Feel Good)'을 콘셉트로 제시했다. 알로이스 라이너 독일 연방농업식품부 장관과 송미령 한국 농림축산식품부 장관이 부스를 찾아 시식했다.


팔도는 전시장 메인홀 내 'K푸드 주빈국관'에서 '팔도비빔면'을 중심으로 차갑게 비벼 먹는 '콜드 누들(Cold Noodle)' 콘셉트를 선보였다.제너시스BBQ는 국내 치킨 브랜드 중 유일하게 이번 박람회에 참가했다. 'K치킨'을 주제로 18㎡ 규모 부스를 운영하며 유럽 시장 맞춤 제품을 선보였다. 양념강정, 갈비맛 강정, 매콤순살, 바삭안심 등 현지 입맛을 고려한 메뉴를 공개했다.


농림축산식품부에 따르면 지난해 한국 농식품의 유럽(영국 포함) 수출액은 6억8000만달러(한화 9800억원 상당)로 전년 대비 25.1% 급증한 데 이어 올해 상반기에도 23.9% 성장한 4억2100만달러를 기록했다.


식품업계는 국내 식품사의 유럽 수출 비중이 지속적으로 커질 것으로 전망한다. 트럼프 정부의 보호무역 강화와 관세 압박이 계속될 것으로 전망되는 데다, 외식 문화에 대한 거부감이 덜한 네덜란드와 영국을 중심으로 K푸드에 대한 관심이 커지면서다.


주요 식품 대기업들은 유럽에 법인과 생산시설 건립에 속도를 내는 모습이다. CJ제일제당은 헝가리 부다페스트 인근 두나버르사니에 비비고 만두 신공장을 짓고 있다. 1000억원을 투자한 이 공장은 부지만 축구장 16개 크기(11만5000㎡)다. 내년 하반기부터 비비고 만두를 생산해 유럽 시장에 공급하고, 추후 비비고 치킨 생산라인도 증설한다는 계획이다.



'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

대상은 폴란드 크라쿠프에 신규 김치 공장을 설립하고 있다. 1994년 네덜란드 판매 법인을 설립하며 일찍이 유럽에 진출한 대상은 현지 업체의 시설을 통해 생산한 김치를 영국, 프랑스, 네덜란드, 폴란드, 체코 등에서 판매하고 있지만 늘어난 김치 수요에 대응하겠다는 방침이다. 내년 완공을 앞둔 이 공장은 대상의 세 번째 해외 김치공장으로, 150억원이 투입됐다. 대상은 오는 2030년까지 연간 3000t 이상의 김치를 생산할 방침이다. 이를 기점으로 유럽 지역 식품 매출액을 끌어 올릴 계획이다.


풀무원은 이르면 올해 말 네덜란드나 영국에 유럽법인을 세우고 내년 초부터 본격적인 유럽 시장 영업을 시작할 예정이다. 앞서 풀무원은 유럽 시장의 식물성 지향 식품의 수요를 확인하고, 지난해 하반기부터 제품 테스트를 진행하며 진출을 준비했다. 풀무원은 유럽 시장에서 '두부회사'가 아닌 비건 K푸드 업체로 새롭게 포지셔닝한다는 계획이다.


'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드' '아누가 2025' 행사장 내 마련된 풀무원 부스 전경. 풀무원은 지난 4일부터 8일까지 독일 쾰른에서 개최된 '아누가 2025'에 참여했다. 풀무원

농심도 독일·프랑스 등 유럽 주요국 유통 채널 확대에 나서고 있다. 농심은 올해 3월 네덜란드 암스테르담에 유럽 법인을 설립했다. 농심의 지난해 유럽 매출은 8400만달러(약 1100억원)다. 오는 2030년까지 4배 수준인 3억3600만달러(약 4633억원)까지 끌어올린다는 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

삼양식품도 지난해 7월 네덜란드 암스텔벤에 유럽 법인을 설립한 바 있다. 삼양식품은 유럽에서 라면 외 소스 사업 확대도 추진하고 있다. 필리핀 외식기업 '졸리비'와 손잡고 영국 졸리비 매장에 불닭소스를 공급하기로 했다. 불닭소스를 활용한 외식 메뉴가 판매될 전망이다. 업계 한 관계자는 "그간 K푸드의 핵심 진출지는 미국이었지만, 불확실한 시장 분위기가 변수가 됐다"며 "유럽은 식문화 역사가 긴 선진시장이지만, 최근 K푸드가 인기를 끌고 있는 만큼 성장 가능성이 높은 시장으로 평가받고 있다"고 설명했다.


'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드' 서울의 한 대형마트 라면판매대 모습.



임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.10.0210:37
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)

    정대화 전 국가교육위원회 상임위원(전 상지대 총장)은 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학들이 경쟁력을 갖추기 위해 가장 필요한 것은 재정 지원"이라고 강조했다. 정 전 상임위원은 "국정 전반 어디에도 '재정 투입' 없는 혁신은 없다"며 "고등교육(대학) 혁신을 위해서는 고등교육 재정이 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준은 돼야 한다"고 말했다. 그는 "한국의 고등교육 진학률은 75%, OECD 평균은 45%"라면서 "진학률

  • 25.10.0207:03
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)

    대한민국 헌법 제31조는 '모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다'고 규정한다. 이 조항은 교육의 기회가 누구에게나 열려 있어야 한다는 점에서 '형평성', 개인이 최대한 능력을 발휘할 수 있도록 교육받을 권리를 존중해야 한다는 점에서 '수월성'의 가치를 동시에 담고 있다. 그러나 현실에서는 이 둘을 조화롭게 구현하지 못하고 있다. 교육계에서는 "'형평성'과 '수월성'을 헌법적 가치 안에서 균형 있게

  • 25.10.0207:02
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)

    한국 의대 입학이 대학수학능력시험(수능) 점수에 따라 결정되는 것과 달리 미국 의대 입시에서는 성적이 모든 것을 판가름하지 않는다. 의학전문대학원 시스템으로 운영되는 미국 의대는 학부 학점(GPA), 의대입학시험(MCAT) 점수와 함께 전인적 평가(Holistic review)를 통해 이타적 의료를 실천할 수 있는 사람인지를 확인해 선발한다. 의대 지원자는 AMCAS라는 지원서, 각 의대에서 보내오는 2차 지원서를 작성해 자원봉사·연

  • 25.10.0207:01
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)

    "'초일류 대학'으로 가기 위해서는 사립대학의 구조 개선이 필요하다." 국회 교육위원회 김준혁 더불어민주당 의원은 2일 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "사학 운영을 통해 권력과 이권을 얻으려는 몰지각한 집단이 득세할수록 대학은 제 역할을 하기 어렵다"며 "정부 지원을 무작정 늘릴 수 없는 만큼, 사립대학이 스스로 교육·연구 중심의 실력을 길러야 한다"고 강조했다. 올해 교육부 감사에서도 대학 현장의 민낯이 드러났

  • 25.10.0207:00
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)

    "평가를 위한 평가, 변별력을 위한 변별력의 시험들이 더이상 유효하지 않다는 점을 받아들여야 한다." 빅데이터 전문가 송길영 작가는 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "실제로 선발을 위한 공부가 현실을 살아가기 위한 공부와 일치하지 않을 경우가 많다"며 이같이 밝혔다. 그는 이 같은 문제의 원인을 '선발'을 위해 발전해온 한국 교육의 한계에서 찾았다. 상식과 소양을 위한 공부가 아닌 변별력을 위한 공부, 시험을 위한 공

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.10.0208:28
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0208:20
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0207:54
    NASA가 스페이스X 키운 비결
    NASA가 스페이스X 키운 비결

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0108:34
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

    배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다. 현대차가 개발 중인 롤링랩

  • 25.10.0108:24
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다

    2027년이면, 삼성종합기술원이 세워진 지 40년이 된다. 사람의 나이로 따지면, '불혹'의 나이. 세월을 통해 쌓은 능력으로 어떤 것에도 좌고우면하지 않을 시점에 이르렀지만, 지금의 삼성종합기술원의 위상은 예전 같지 않다는 평가가 지배적이다. 1987년 10월22일 삼성은 총 1250억원을 투입해 종합기술원을 세웠다. 경기도 용인군 기흥읍(지금의 경기도 용인시 기흥구) 반도체 공장 근처에 자리했다. 누구도 만들지 못한 반도체

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기