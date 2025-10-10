여수시, 귀성객 대상 섬박람회·고향사랑기부제 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시·조직위·범시민 등 100여명 참여

전남 여수시(시장 정기명)는 지난 2일 추석 연휴를 앞두고 여수엑스포역 광장에서 귀성객과 관광객을 대상으로 2026여수세계섬박람회와 고향사랑기부제 홍보 캠페인을 펼쳤다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인에는 여수시와 2026여수세계섬박람회 조직위원회 및 범시민준비위원회, 농협 등 100여명이 함께 참여했으며, 귀성객을 직접 맞이하며 명절 인사를 전하고 홍보 물품을 배부하는 등 적극적인 홍보 활동을 이어갔다.

여수시는 지난 2일 추석 연휴를 앞두고 여수엑스포역 광장에서 귀성객과 관광객을 대상으로 2026여수세계섬박람회와 고향사랑기부제 홍보 캠페인을 펼쳤다. 여수시 제공

특히, 여천농협에서 후원한 쌀 500g 200포를 귀성객들에게 전달해 고향의 정을 나눴다.

정기명 시장은 "풍성한 한가위를 보내시고 고향도 살리고 혜택도 받는 고향사랑기부제에 많은 참여 부탁드린다"며 "2026여수세계섬박람회에서 다시 만나길 기대하고 이번 박람회가 모든 섬과 바다의 가치를 세계에 알리는 계기가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편 2026여수세계섬박람회는 2026년 9월 5일~11월 4일 돌산 진모지구, 여수세계박람회장, 개도, 금오도 등 관내 섬 일원에서 열린다. 주행사장에서는 섬 주제관, 섬 생태관 등 8개 전시관을 비롯해 세계의 섬, 한국의 섬을 주제로 한 다양한 테마존을 선보일 예정이며, 부행사장인 여수세계박람회장에서는 국제학술대회 등이 개최된다. 개도·금오도 등 관내 섬 일원에서는 가족 섬 캠프 등 다양한 체험 프로그램이 진행될 예정이다.





