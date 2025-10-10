영주시, 풍기인삼축제·영주장날 농특산물대축제 팡파르

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인삼 체험·가요제·전국노래자랑



9일간 영주 전역 축제의 장으로

황금빛으로 물들어가는 가을에 영주시가 다채로운 축제 프로그램을 내세워 관광객 맞이에 나선다.

영주시는 오는 10월 18일부터 26일까지 9일간 '2025 경북영주 풍기인삼축제'와 '2025 영주장날 농특산물대축제'를 풍기읍 남원천 및 인삼문화팝업공원 일대에서 연계 개최한다고 전했다.

이 축제는 같은 시기·같은 장소에서 진행돼 풍기인삼의 우수성과 영주지역 농특산물의 매력을 한자리에서 즐길 수 있다. 두 축제가 결합하면서 볼거리·먹거리·즐길거리가 한층 풍성해질 것으로 기대된다.

올해 풍기인삼축제는 '천년건강 풍기인삼, 풍기에서 심봤다' 주제로 열린다. 첫날에는 풍기인삼 개삼터 고유제, 주세붕 군수 행차 재현, 우량인삼 선발대회와 인삼대제가 이어지고 가수 안성훈·박구윤·윤태화 등이 출연하는 개막 축하공연으로 축제 분위기를 달군다.

축제장에서는 인삼병주 만들기, 인삼깎기 경연대회, 황금인삼 찾기, 인삼 인절미 떡메치기, 인삼요리 만들기 등 남녀노소가 참여할 수 있는 체험 프로그램이 매일 운영된다.

또 덴동어미 화전놀이, 지역예술인 공연, 전국 파워풀댄스페스티벌, 읍면동 풍물경연대회 등 다채로운 문화공연이 이어진다.

특히 10월 20일 KBS '6시 내고향' 생방송, 21일 'KBS 전국노래자랑' 녹화가 축제 현장에서 진행돼 전국 시청자들에게 풍기인삼의 매력을 생생히 전달할 예정이다.

같은 기간 열리는 '영주장날 농특산물대축제'는 인삼문화팝업공원과 부석사 잔디광장에서 진행된다. 영주지역 우수 농특산물을 전시·판매하는 농특산물 홍보관, 팜팜 판매장, 텃밭 대방출, 타임세일 이벤트 등이 마련돼 현장을 찾는 관광객들의 발길을 사로잡을 예정이다.

부석사 잔디광장에서는 영주사과 홍보관과 특별 판매행사가 운영돼 사과의 명산지 영주의 대표 농산물도 널리 알릴 계획이다.





AD

유정근 영주시장 권한대행은 "두 축제를 함께 열어 풍기인삼뿐 아니라 영주의 다양한 농특산물을 널리 알릴 수 있게 됐다"며, "인삼과 농특산물을 맛보고 즐길 수 있는 풍성한 축제의 장으로 만들겠다"고 말했다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>