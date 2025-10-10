송경희 개인정보보호위원장 취임…"신뢰 기반 AI 혁신 지원할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"개인정보 보호 정책, 사후 제재에서 사전 예방으로"

개인정보보호위원회는 10일 정부서울청사 별관 2층 대강당에서 제3대 송경희 위원장의 취임식을 개최했다고 밝혔다.

송 신임 위원장은 이날 취임사를 통해 "데이터와 인공지능(AI)이 국가 경쟁력을 좌우하는 중요한 시기에 국민의 개인정보 보호와 AI 3대 강국 도약을 지원하는 중책을 맡게 돼 큰 사명감을 느낀다"면서 "앞으로 국민이 안심할 수 있는 개인정보 보호 체계 구축과 신뢰 기반의 AI 혁신 지원을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

이어 "AI 시대를 맞아 데이터 활용의 가치가 높아질수록 개인정보 보호의 중요성은 더욱 부각되고 있다"면서 "대규모 유출 사고가 반복적으로 발생하고 있으며, 딥페이크와 같은 개인의 정체성 자체를 위협하는 새로운 프라이버시 위협도 등장하고 있다"고 지적했다.

송 위원장은 "개인정보 보호 정책의 패러다임을 사후 제재에서 사전 예방 중심으로 전환하는 동시에 디지털 환경 변화에 대응해 국민의 개인정보 자기결정권을 강화하겠다"면서 "AI 개발의 핵심 원료인 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 여건을 조성하고 개인정보 분야의 새로운 글로벌 질서 수립 과정에서 주도적인 역할을 하겠다"고 강조했다.

그러면서 "AI 시대에 우리 위원회에 주어진 사명을 감당하기 위해서는 여러분 한 분 한 분이 혁신의 주체가 돼야 한다"면서 "저부터 앞장서서 변화를 이끌어 가고, 여러분 각자가 가진 잠재력을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

송 위원장은 과학기술정보통신부 최초의 여성 국장 출신으로, 소프트웨어 정책관과 인공지능기반정책관 등을 거치는 등 인공지능(AI) 분야에서 전문성을 쌓아왔다는 평가를 받는다. 최근까지는 성균관대 인공지능융합원 인공지능신뢰성센터장을 맡았다. 이재명 정부의 인수위원회 격이었던 국정기획위원회 기획위원으로 참여해 AI 정책 구상을 맡기도 했다. 과거 더불어민주당 대표를 지낸 송영길 소나무당 대표의 동생이기도 하다.





1966년생 전남 고흥 출신인 송 위원장은 전남여고와 전남대 영어영문학과를 졸업한 뒤 서울대와 미국 하버드대에서 행정학 석사 학위를, 연세대에서 경영학(기술경영) 박사 학위를 받았다. 행정고시 39회로 공직에 입문한 뒤 과기정통부 소프트웨어정책관·인공지능기반정책관, 지식재산전략기획단장을 지냈다. 문재인 정부 당시 대통령 직속 4차산업혁명위원회 지원단장도 맡은 바 있다.





