사이클 선수 vs 일반인 비교해보니…고강도 운동, 심장엔 독 될 수도

호주 연구팀, 사이클 선수 심박수 분석

"심혈관계 부담 줄이는 운동…지나치면 역효과"

과도한 운동이 심박수 조절 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 펙셀스

최근 호주 세인트 빈센트병원 의학연구소 연구팀은 심장학 분야 국제학술지인 'JACC: 어드밴시스(JACC: Advances)'에 게재한 논문을 통해 격렬한 운동이 심장 박동의 총량과 건강 수명에 미치는 영향을 분석한 결과를 발표했다.

앞선 연구에서 운동 중 심혈관계가 매우 효율적으로 작동한다는 사실이 확인됐지만, 지나친 운동이 건강에 어떤 영향을 미치는지는 밝혀지지 않았다. 흔히 "사람의 평생 심장박동 수는 정해져 있고, 운동은 이를 소모하게 한다"는 통념이 존재하지만, 이번 연구는 이러한 가설을 실제 데이터를 통해 검증했다.

운동 시 심장박동 수 약 10% 감소하지만…고강도·장시간 운동하면 효과 상쇄

연구팀은 24시간 심박수 모니터링을 통해 운동선수 109명과 건강한 일반인 38명의 데이터를 비교 분석했다. 이 결과, 운동선수의 하루 평균 심박수는 분당 68회로 일반인(분당 76회)에 비해 유의미하게 낮았다.

연구팀은 "이 차이는 주로 안정 시 심박수가 낮은 데서 기인한다"며 "이는 장기적으로 심혈관계 부담을 줄여 하루 약 1만1520회, 즉 약 10.6% 적은 심장박동 수를 의미한다"고 설명했다.

다만 운동이 과도하게 지속되면 오히려 평균 심박수를 높이는 반대 효과도 나타날 수 있다. 이를 검증하기 위해 연구팀은 2023년 '투르 드 프랑스' 및 '투르 드 프랑스 팜므' 대회 참가 선수 57명의 공개 데이터를 분석했다. 이들 대회는 프랑스에서 개최되는 사이클 대회다.

이들은 매일 경기 중 평균 3만5177회의 심장박동을 기록했으며, 남녀 선수 간 유의미한 차이는 없었다. 여성 선수들은 경기 시간이 더 짧았지만, 평균 심박수는 오히려 더 높았다.

연구팀은 "24시간 심박수 데이터를 분석한 결과, 프로 사이클 선수들의 하루 총 심박수는 일반인보다 훨씬 많았다"고 밝혔다. 이는 운동이 평균 심박수를 낮추는 효과는 지나치게 격렬하거나 장시간일 경우 상쇄될 수 있다는 의미다.

이어 "운동이 대사 효율을 최적화하지만, 지나친 강도에서는 오히려 대사 균형을 해칠 수도 있다"며 "운동선수의 낮은 안정 심박수가 대사 효율 향상의 보호기전이 될 가능성이 있다"고 했다.





아울러 연구팀은 "운동 강도와 심박수의 관계는 개인의 체력, 성별, 회복능력 등에 따라 달라질 수 있다"며 "특히 여성은 평균 수명이 길기 때문에 성별 차이에 대한 추가 연구가 필요하다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

