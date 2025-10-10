부산 학생·교사 해외방문단, 5년 만에 중국 상하이 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코로나19 이후 첫 교육 교류 재개



부산-상하이 교육 협력의 새 출발

부산지역 고등학생과 교사 18명으로 구성된 해외방문단이 지난달 27일 발대식을 열고 해외 주요 도시와의 성공적인 교육 교류 추진을 다짐했다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 부산 교육 교류 해외방문단이 중국 상하이시교육위원회의 초청을 받아 오는 13일부터 17일까지 상하이를 방문할 예정이라고 전했다.

부산교육청 중국 상하이 방문단이 기념촬영하고 있다.

부산-상하이 학생·교원 교류 사업은 2002년 부산시교육청과 상하이시교육위원회 간 '부산-상하이 교육 우호교류합의서' 체결 이후 매년 정기적으로 추진돼 왔으나, 코로나19로 잠정 중단됐다. 이번 방문은 5년 만에 두 도시가 다시 교류의 물꼬를 트는 첫걸음이 된다.

방문단은 연천중학교 정성아 교장을 인솔단장으로, 고등학생 10명, 인솔교사 1명, 교사 6명 등 총 18명으로 구성됐다. 선발된 학생들은 이번 해외방문을 통해 국제적 감수성과 문화적 이해를 넓힐 기회를 갖는다.

방문단은 ▲상하이 소재 학교 방문과 수업 참여 ▲부산-상하이 학생 간 교류 활동 ▲역사·문화 현장 체험 등의 프로그램에 참여한다. 이를 통해 학생들은 현지 또래와 우호 관계를 맺고 세계시민으로서의 시각을 키우며, 교사들은 중국 교육의 우수사례를 배우고 부산 교육 현장에 공유할 예정이다.





김석준 교육감은 "이번 부산 학생과 교사 상하이 방문은 코로나19로 잠시 멈췄던 교육 교류를 5년 만에 다시 이어가는 뜻깊은 시작"이라며 "부산-상하이 간의 초청과 방문을 통한 지속적인 교육 교류가 이뤄지길 바란다"고 말했다.





