쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티페어'…2만원 이상 5000원 할인

19일까지 진행…50개 브랜드 참여

쿠팡은 오는 19일까지 와우회원 전용 뷰티 할인전 '뷰티페어'를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 제품군에 따라 1차 메이크업, 2차 스킨케어로 나눠 진행한다. 머지·에스쁘아·이니스프리·닥터자르트 등 인기 브랜드 50개가 참여한 가운데 행사 기간 2만원 이상 구매한 고객에게 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 에스쁘아, 릴리바이레드, 이니스프리, 메디힐 등 브랜드별 추가 쿠폰도 받을 수 있다.

쿠팡, 와우회원 전용 '뷰티페어'. 쿠팡 제공

오는 13일까지 열리는 1주차 메이크업 테마에서는 윤광 베이스와 자연 톤이 주류를 이루는 가을 트렌드에 맞춘 제품을 마련했다. 대표 제품으로는 ▲달바 세럼 글로우 텐션 커버 쿠션 ▲헤라 블랙 쿠션 파운데이션 듀오 ▲미샤 울트라 파워프루프 마스카라 등이 있다. 13일~19일에는 마스크팩·클렌징·선케어 등 건조한 환절기에 맞춘 스킨케어 및 장벽 케어 제품을 선보인다.





쿠팡 관계자는 "계절 특성과 트렌드를 반영한 메이크업과 스킨케어 라인업을 구성해 환절기에 필요한 뷰티 제품을 마련했다"며 "앞으로도 고객 중심의 제품과 혜택을 담은 기획전을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





