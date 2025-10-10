가을 야경에 취해볼까…'용인 가을빛마실' 참가자 13~15일 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

야경 감상·영상 촬영·공연 즐기며 여행

경기도 용인시는 지역의 가을 야경 속에서 다양한 체험을 즐기는 '2025 용인 가을빛마실' 참가자를 13~15일 모집한다.

이 프로그램은 용인의 대표 관광자원을 활용해 참가자들이 영상 촬영·편집을 체험하고, 공연 관람, 야간 산책을 즐길 수 있도록 기획된 야간 체험형 관광 프로그램이다.

행사는 오는 24일부터 26일까지 세 차례 운영된다. 24일에는 오후 3시부터 오후 10시까지, 25·26일에는 오후 2시부터 오후 9시까지 진행된다. 1회당 참가 인원은 선착순 105명이며, 참가비는 1만8000원이다.

주요 프로그램은 ▲영상 촬영 교육, 도슨트 체험, 저녁식사(예아리박물관) ▲공연·전시 관람, 퀴즈(시간정원 용인) ▲자유 촬영, 스탬프 이벤트(용인자작나무숲) 등이다

참가자들이 체험 과정에서 만든 영상 중 우수작은 11월부터 내년 6월까지 온라인 전시회 '낭만의 찰나들'에서 공개된다.





희망자는 '2025 용인야간마실'을 검색하거나 용인관광 블로그 안내를 참고해 접수하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

