"언어 속의 美, 지옥 속의 樂" 묵시록 문학의 대가 노벨문학상

크러스너호르커이 라슬로, 2025 노벨문학상

2025년 노벨 문학상의 영예를 안은 크러스너호르커이 라슬로(71)는 헝가리 현대 문학의 거장이자 '묵시록 문학의 대가'로 불린다. 비극적 현실 도피의 희망을 꿈꾸지만, 여전히 족쇄로 발이 묶인 삶의 어두움을 동시에 다룬 작품들로 크게 주목받았다.

2025년 노벨 문학상을 수상한 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로. AFP연합뉴스 제공

스웨덴 한림원은 9일(현지 시각) "종말론적 공포의 한가운데에서도 예술의 힘을 다시금 확인시켜 주는 강렬하고 예언적인 작가"라며 수상 이유를 밝혔다. 이어 "그는 중앙 유럽의 대서사 전통을 잇는 인물로, 카프카에서 베른하르트로 이어지는 부조리와 그로테스크의 계보에 속한다"고 평했다.

독일 프랑크푸르트 방문 중에 수상 소식을 접한 그는 이날 스웨덴 방송을 통해 "매우 기쁘고 평온하면서도 긴장된다"며 "노벨상 수상자로서의 첫날을 잊지 못할 것"이라고 소감을 밝혔다.

1954년 헝가리 남동부의 소도시 줄러에서 태어난 크러스너호르커이는 부다페스트대에서 법학과 문학을 전공했다. 이후 독일·프랑스·일본·미국 등 세계 여러 나라에서 생활하며 작품을 집필했다. 동양적 사유와 명상적 어조가 그의 문학 세계에 녹아든 이유다.

대표작은 국내에도 번역된 그의 첫 소설 '사탄탱고'(1985)다. 공산주의가 붕괴하던 1980년대 헝가리의 집단농장을 배경으로, 삶의 희망과 이유를 알 수 없는 불안과 공포를 기괴하게 그려낸다. 소설은 헝가리 출신의 세계적인 감독 타르 벨라에 의해 영화로도 제작됐다. 미출간작을 읽은 타르가 크러스너호르커이를 찾아가 영화 제작을 권유한 일화가 유명하다. 롱테이크 기법이 돋보이는 해당 영화는 상영시간만 7시간이 넘는다. 크러스너호르커이가 각본을 쓰고 타르가 메가폰을 잡은 영화 '토리노의 말'은 10분이 넘는 한 신(Scene) 거의 한 컷으로 이뤄졌다.

이 외에 '저항의 멜랑콜리'(1989), '전쟁과 전쟁'(1999), '벵크하임 남작의 귀향'(2016)은 '사탄탱고'와 함께 그의 주요 대표 4부작으로 손꼽힌다. 삶을 구원할 메시아를 기다리지만, 현실의 속박에서 쉽사리 벗어나지 못한다는 내용으로 그는 묵시록의 거장이란 별칭을 얻었다. 미국 작가·비평가 수전 손태그는 그를 "현존하는 묵시록 문학의 최고 거장"이라 평했다.

만연체는 크러스너호르커이의 큰 특징이다. 끊어질 듯, 끝없이 이어지는 삶의 역경과 절망을 긴 문장으로 표현했다. '벵크하임 남작의 귀향'의 서문은 7쪽이 넘는 분량이 하나의 문장으로 이뤄졌다.

영미권에는 2010년대 미국 문학 출판사 뉴디렉션을 통해 작품이 번역 출간되면서 팬덤을 형성했다. 2014년 뉴욕타임스는 그의 종말론적 작풍을 전하며 "당신(독자)이 음울함, 불안, 세계의 예측 불가능성을 사랑한다면 라슬로가 당신의 작가일 것"이라고 소개했다. 크로스너호르커이는 "아마도 나는 지옥에서 아름다움을 추구하는 독자들을 위한 작가인 것 같다"고 자평했다.

크러스너호르커이가 문학적으로 가장 큰 영향을 받은 인물은 프란츠 카프카다. '부조리' '고독' '소외' 등을 주된 주제로 삼았던 그의 문학 세계는 크러스너호르커이의 문학을 이루는 자양분이 됐다. 그는 과거 여러 인터뷰에서 "카프카를 읽지 않을 때는 카프카를 생각한다. 카프카를 생각하지 않을 때는 그를 그리워한다"며 "카프카의 '성'을 성경처럼 여겼던 시절이 있었다. "12세 때 읽었던 카프카의 '성'에 감사를 표한다. 내 운명은 그때 이미 정해졌다고 믿는다"고 밝혔다.

"언어 속의 아름다움, 지옥 속의 즐거움"이라 자평했던 크러스너호르커이의 작품은 자국인 헝가리는 물론 독일과 스위스 등 세계 각국에서 각종 문학상을 받았다. 2015년 영국 맨부커 인터내셔널상을 받을 당시 심사위원장 마리나 워너는 "공포스럽고 기이하며 끔찍하게 우스꽝스럽고 때로는 압도적으로 아름다운 장면들 속에서 존재의 질감을 포착한다"고 평했다.





국내 출간작은 '라스트 울프' '벵크하임 남작의 귀향' '사탄탱고' '서왕모의 강림' '세계는 계속된다' '저항의 멜랑콜리' 이상 6종이다. 모두 알마 출판사에서 출간됐다. 현재 출간 준비 중인 장편소설 '헤르쉬트 07769'는 내년쯤 시판될 예정이다.





