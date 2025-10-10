경기도, 연천·가평 '농어촌 기본소득' 도입위해 562억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 전국 최초로 추진한 '농촌기본소득' 시범사업이 내년부터 전국으로 확대됨에 따라 연천군과 가평군이 대상지로 선정될 수 있도록 두 지역에 연간 500억원이 넘는 예산을 지원한다.

10일 경기도에 따르면 정부는 내년부터 2년간 '농어촌 기본소득 시범사업'을 추진하기로 하고 오는 13일까지 전국 인구감소지역을 대상으로 공모 신청을 받고 있다.

정부는 전국 인구감소지역 69곳 가운데 6곳 안팎을 선정해 월 15만 원씩 지역화폐를 지급하는 방식으로 기본소득 시범사업을 진행한다.

경기도는 현재 연천군과 가평군을 공모 대상 지역으로 신청하기 위해 준비를 하고 있다.

다만 시범사업 조건 가운데 하나인 국비 40%, 지방비 60% 분담이 연천군과 가평군에 부담이 되고 있다.

현재 가평군 인구는 6만2000명, 연천군은 4만1000명이다. 농촌기본소득 시범사업 지역에 선정될 경우 가평군은 시범사업 계획에 따라 매년 전체 사업비 1120억1000만원의 60%에 해당하는 673억7000만원을 부담해야 한다. 연천군도 같은 방식으로 계산하면 총사업비 744억7000만원의 60%에 해당하는 449억5000만원을 부담해야 한다.

경기도는 이런 부담이 두 지역 예산 상황을 고려했을 때 사업 시행에 큰 장애가 된다고 보고 지방비 분담액의 50%를 지원하기로 결정했다. 이에 따라 두 지역이 시범사업 지역으로 선정될 경우 가평군에는 337억1000만원이, 연천군에는 225억원 등이 지원된다.





한편 경기도는 2022년 이재명 대통령이 경기도지사로 재임할 때 연천군 청산면에서 전국 최초로 농촌기본소득 시범사업을 실시했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

