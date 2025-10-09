강원도, '유엔-해비타트 특별상' 수상…개도국 정주 환경 개선 공로 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제연수 통한 아시아·태평양 지역 정주 환경 개선 공로'세계적 인정'

강원특별자치도(도지사 김진태)가 개발도상국 대상 국제연수를 통해 아시아·태평양지역 정주 환경 개선에 크게 기여한 공로를 인정받아 '2025 유엔-해비타트 어워드 특별상'을 수상했다.

'유엔 해비타트 어워드(UN-Habitat Award)'는 유엔 산하기구인 유엔-해비타트(인간정주위원회)가 지속가능한 도시개발과 정주환경 개선에 성과가 있는 개인, 기관 및 단체에게 매년 수여하는 인간 정주 분야의 가장 권위 있는 상이다.

이번에 강원특별자치도가 받은 특별상(UN-Habitat Special Citation Award)은 탁월한 업적이나 진행 중인 사업에 대해 비정기적으로 수여되는 상이다.

도는 2006년 유엔-해비타트와 협약을 체결해 세계 지방정부 중 유일한 유엔-해비타트 국제연수기관인 '국제도시훈련센터'를 설립했으며, 2007년부터 현재까지 61개국 3950명의 연수생을 배출했다.

특히 국제도시훈련센터를 통해 도시개발, 기후변화 대응 등 다양한 분야에서 강원특별자치도가 가진 정책·성공사례를 교육하고 국제교류를 활발히 이끌어왔다.

이러한 개발도상국가의 지속가능한 도시개발 역량 강화에 기여한 공로가 유엔-해비타트가 추구하는 핵심가치와 방향에 부합한다는 점을 인정받아 이번 수상으로 이어졌다.

시상식은 '세계 해비타트의 날(World Habitat Day)'인 지난 6일 유엔-해비타트 본부가 위치한 케냐 나이로비에서 개최됐다.

김진태 강원특별자치도지사는 영상 메시지를 통해 "강원특별자치도는 2007년부터 국제연수를 통해 도시개발과 정주 환경개선을 위한 다양한 노하우를 국제사회와 꾸준히 공유해 왔다"며 "61개국 3950명의 동창생과 이 영광의 순간을 나누고 싶다"고 전했다. 끝으로 영어로 "For a better future for all of us, we will keep making further efforts. Thank you"라고 인사했다.





한편, 강원특별자치도는 이번 수상을 계기로 유엔-해비타트와의 협력을 강화하고, 교육프로그램을 다각화하는 등 글로벌 도시 발전의 중심지로서 역할을 확대해 나갈 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

