양구군 청소년수련관, ITQ 엑셀 자격증반 수강생 전원 합격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 역량 강화 프로그램 성과

청소년 자격증 취득 기회 확대

강원도 양구군 청소년수련관 ITQ 엑셀 자격증반 프로그램에 참여한 청소년들이 모두 자격증 시험에 합격하는 성과를 거뒀다.

양구군청 전경.

AD

청소년수련관은 청소년들의 디지털 활용 능력을 높이기 위해 지난 6~8월까지 총 30회에 걸쳐 ITQ 엑셀 자격증반을 운영했다. 전문 강사를 초빙해 ▲기본 함수 및 서식 ▲데이터 분석 ▲차트 작성 등 실무 중심의 커리큘럼을 단계적으로 구성하고, 실습과 모의시험을 병행하는 체계적인 교육을 진행했다. 그 결과, 수강생 전원이 자격증 시험에 합격하는 쾌거를 달성했다.

참여한 청소년들은 "컴퓨터 자격증을 취득할 수 있는 기회가 생겨서 좋았고, 여름방학을 활용해 자격증을 취득할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 이런 프로그램이 지속적으로 운영되길 바란다"고 소감을 전했다.

ITQ(Internet Technology Qualification) 자격증은 한국생산성본부에서 시행하는 국가공인 자격으로, 학교 생활기록부 및 취업 이력서에 기재할 수 있어 청소년들의 진로 역량 강화에 실질적으로 도움이 된다. 특히 엑셀 과목은 데이터 관리, 통계 처리 등 실무 능력을 평가하는 시험으로, 공공기관과 민간기업 모두에서 활용도가 높아 청소년들에게 실질적인 경쟁력을 제공한다.

청소년수련관은 이번 프로그램 외에도 도서관 사서 및 플로리스트 진로 특강, AI 그림책 등 다양한 교육·체험 프로그램을 운영하고 있으며, 내년에는 ITQ 한글·파워포인트 등 추가 과목과 인공지능(AI), 프로그래밍 기초 등 4차 산업 분야 강좌를 단계적으로 확대해 청소년들의 디지털 역량 강화를 적극 지원할 계획이다.





AD

박인숙 평생교육과장은 "청소년들의 미래에 도움이 될 수 있는 국가공인 자격증 과정을 비롯해 IT, 4차 산업, 문화·예술 분야 등 다양한 강좌를 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "지역 청소년들이 변화하는 사회에 능동적으로 대응할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>