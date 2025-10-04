김성준 광주시 주무관, 도시계획기술사 합격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건축시공·건설안전 기술사 '3관왕'

시민 체감 도시행정 서비스 다짐

김성준 광주시 주무관.

광주시는 도시공간국 도시계획과 김성준 주무관(시설 6급)이 최근 실시한 '제136회 도시계획기술사 시험'에서 최종 합격했다고 4일 밝혔다.

도시계획기술사는 도시계획 분야 최고 등급의 국가기술자격으로, 고도의 전문지식과 실무경험을 갖춘 인재에게 주어진다.

지난 2022년부터 광주시 지구단위계획 수립·변경 업무를 담당해온 김 주무관은 시민 생활과 밀접한 도시계획 업무에 깊이 있는 전문성이 필수적이라고 판단, 자격 취득을 위해 노력해왔다.

김 주무관은 이번 합격으로 건축시공기술사(128회)와 건설안전기술사(129회)를 포함해 총 3개의 기술사 자격을 보유, 도시계획부터 시공, 안전까지 아우르는 융합적 전문성을 갖추게 됐다.





김 주무관은 "업무 전문성을 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 합리적인 도시계획을 수립, 광주 발전에 기여하고 싶다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

