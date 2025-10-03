다채로운 라이프스타일… 신세계 센텀시티, 여성 브랜드 'JAAH' 팝업 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계 센텀시티가 다양한 라이프스타일을 추구하는 현대 여성을 위한 패션 브랜드 자아(JAAH)의 팝업을 선보인다.

자아는 라이프스타일과 취향을 섞는다는 의미의 믹스(Mix)와 나의 하루와 체형, 감각에 맞춘 옷이라는 의미의 핏(Fit)을 결합한 '믹스핏'(Mixfit), 아침부터 저녁까지 일과 여가 구분 없이 연결되는 자연스러운 하루를 의미하는 'AM to PM'을 브랜드 슬로건으로 내세운다.

캐주얼과 컨템포러리, 스포츠와 일상의 경계를 오가며 다양한 일상을 살아가는 여성들에게 패셔너블함과 실용성을 동시에 갖춘 의류제품부터 잡화, 액세서리까지 다양하게 만날 수 있다.

팝업 오픈을 기념해 전 상품 15% 할인 프로모션을 진행하며 20만원 이상 구매 고객에게는 JAAH 양말을 증정하는 특별 이벤트도 마련된다.





자아 팝업은 이번 달 16일까지 신세계 센텀시티점 3층에서 만나볼 수 있다.

신세계 센텀시티 3층 자아 매장.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

