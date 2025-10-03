광주시 "시립묘지엔 플라스틱 조화 안돼요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경 추모 공원 캠페인

생화 2천송이 선착순 배부

플라스틱 조화 없는 '친환경 추모 공원' 캠페인 포스터. 광주시 제공

광주시는 추석 명절을 맞아 광주도시공사와 함께 시립묘지에서 '플라스틱 조화 없는 친환경 추모공원 캠페인'을 추진한다고 3일 밝혔다.

시는 연휴가 시작되는 이날 오전 10시부터 영락공원에서 성묘객들에게 생화 2,000송이를 선착순으로 무료 배부한다.

플라스틱 조화는 플라스틱과 금속 등 혼합 재질로 제작돼 재활용이 어렵고, 햇볕에 장기간 노출되면 미세플라스틱으로 분해돼 환경을 오염시킨다. 또 소각·매립 과정에서 탄소를 배출해 기후변화에도 악영향을 미친다. 실제 영락공원과 망월묘지공원 등 시립묘지에서 발생하는 폐기물 대부분이 플라스틱 조화로 연간 약 230t에 달한다.

시는 지속할 수 있는 성묘 문화를 위해 시립묘지 내 플라스틱 조화 반입을 제한하고, 생화와 종이 등 친환경 조화 사용을 적극 권장할 계획이다.





정미경 자원순환과장은 "지속 가능한 성묘 문화를 위해서는 작은 실천이 중요하다"며 "플라스틱 조화 대신 생화를 사용해 친환경 추모공원 조성에 함께해 주길 바란다"고 당부했다.





