정부 행정시스템 복구율 18% "추석연휴 골든타임 삼겠다"

중앙재난안전대책본부장인 윤호중 행정안전부 장관은 3일 "정부는 이번 7일간의 연휴를 정보시스템 복구의 골든타임으로 삼아 비상한 각오로 복구 속도를 높이겠다"고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 행정정보 시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에 참석, 발언하고 있다. 2025.10.1 조용준 기자

윤 본부장은 이날 정부서울청사에서 주재한 중대본 회의에서 "정부는 연휴 동안 행정서비스와 안전관리에 공백이 없도록 철저히 대응하겠다"며 이같이 말했다.

중대본에 따르면 지난달 26일 화재로 정보시스템이 멈춘 국가정보자원관리원에는 약 800여명의 전문인력과 공무원이 투입돼 복구작업을 펼치고 있다. 민간 전문가와 연구기관 인력까지 참여해 복구 역량을 극대화했다.

현재 시스템 복구율은 17.8%로 저조한 상황이다. 중대본은 국정자원 대전센터의 전반적인 복구와 화재 피해가 컸던 7-1 전산실 시스템의 대구센터 이전을 위해 대통령실·재정당국과 예비비 확보 논의에 나섰다.

윤 본부장은 "적극적인 예비비 투입을 통해 복구 속도를 최대한으로 끌어올릴 예정"이라며 "전산망 장애 정상화까지 시간이 걸릴 전망이며, 국민 생활과 직결되는 주요 시스템을 선별해 이들에 대한 관리체계를 별도로 마련하려 한다"고 강조했다.

이어 "선별된 시스템에 대해서는 범정부적인 관리체계를 구축해 시스템별 대체 서비스를 제공하면서 국민 불편 사항에 대한 민원 응대 체계를 가동하고, 민간 포털을 통해 자세히 안내하겠다"고 덧붙였다.





윤 본부장은 정부 서비스의 근본적인 안정성 강화를 위해 국가 주요 시스템·운영시설의 안정성을 정비하고 개선책도 병행해 나가겠다고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

