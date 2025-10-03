금천구, 추석 맞아 결식 우려 아동 급식카드 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1330명에 ‘동네방네 행복카드’

서울 금천구(구청장 유성훈)가 추석을 맞아 결식이 우려되는 아동들에게 ‘금천형 동네방네 행복카드’를 지원한다. ‘동네방네 행복카드’ 사업은 명절 기간 아동들의 식사를 보장하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 마련된 금천구의 대표 아동 복지 정책이다.

금천구청 전경. 금천구 제공.

매년 설과 추석에 선불 급식카드를 지급해 결식 아동을 지원하고 있다. 올해 지원 대상은 올 9월 기준 아동급식카드(꿈나무카드)를 사용하는 아동, 부식 지원을 받는 아동, 지역아동센터를 이용하는 아동 등 총 1330명이다. 기존 카드를 보유한 아동은 별도 신청 절차 없이 충전된 금액을 바로 사용할 수 있으며, 새로 지원을 받거나 분실한 경우 동주민센터에서 간단히 발급받을 수 있다.

지원 금액은 1인당 3만원이며, 금천구 내 약 2500개 일반음식점에서 자유롭게 사용할 수 있다. 사용 가능한 식당 목록은 금천구 누리집 ‘금천소식’을 통해 확인할 수 있다. 충전 금액은 올해 12월 31일까지 사용할 수 있으며, 기한이 지나면 소멸된다. 금천구는 2021년 추석, 서울시 자치구 중 처음으로 명절 아동 급식카드 지원 사업을 시작했다. 이후 매년 설과 추석 두 차례 지속적으로 추진해 오고 있다.





유성훈 금천구청장은 “동네방네 행복카드가 아이들이 가족과 함께 행복한 명절을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 금천의 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻한 지원을 계속 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

