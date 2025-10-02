구미시, 추석연휴 안전 위해 24시간, 빈틈없는 행정 시스템 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석맞이 비상근무 중인 유관기관을 차례로 방문해 근무자들을 격려

경찰서, 소방서, 군부대, 운수업체 등 격려 방문

구미시는 추석 연휴 동안 시민과 귀성객이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 경찰서, 소방서, 군부대, 운수업체 등 비상근무 중인 유관기관을 차례로 방문해 근무자들을 격려했다.또한 종합상황실을 운영하며 시민들이 안전하고 행복한 연휴를 보낼 수 있도록 모든 행정력을 집중할 계획이다.

김장호 시장이 유관기관을 차례로 방문해 근무자들을 격려하고 있다./김이환기자

이에 앞서 K-온누리패스와 관련한 소상공인 간담회를 열어 지역 상권 활성화와 전통시장 경쟁력 강화를 위한 의견을 청취했으며, 전통시장 장보기 행사를 통해 '민생경제만큼은 구미시가 든든히 챙긴다'는 의지를 보여주며 시민들에게 안심과 신뢰를 전했다.





김장호 시장은 유관기관을 격려하는 자리에서 "매년 안전한 명절을 위해 헌신해 주시는 모든 기관에 감사드린다"며 "구미시는 24시간 깨어있는 행정으로 시민들이 행복한 추석을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다. 이어 추석 연휴에도 빈틈없이 가동되는 행정시스템의 중요성을 강조했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

