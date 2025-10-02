구미경찰서…'의무위반 예방·청렴·인권' 캠페인 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청렴선도그룹 초심회·구미경찰서 직장협의회 예방·청렴·인권 슬로건

구미경찰서(서장 김동욱)은 지난 2일 오전, 추석 명절을 맞아 출근시간대 구미경찰서 1층에서 의무위반 예방 및 청렴·인권 캠페인을 실시했다.

이날 캠페인에는 청렴선도그룹 초심회 · 구미경찰서 직장협의회 구성원 20여명이 함께 하였으며, 출근하는 직원들에게 명절 인사와 함께 의무위반 근절 및 청렴·인권 슬로건을 외치며 홍보물을 나눠줬다.

청렴선도그룹 초심회 · 구미경찰서 직장협의회 구성원이 명절 인사와 함께 의무위반 근절 및 청렴·인권 슬로건을 외치며 홍보물을 나눠 주고있다./김이환기자

AD

특히, 사회적으로 지탄받을 수 있는 의무위반 행위에 대한 선제적 예방과 청탁금지법 준수의 중요성을 강조하는 등 청렴 문화 확산을 위해 소속직원들을 대상으로 진행됐다.





AD

김동욱 구미경찰서장은 "긴 추석명절을 맞아 경찰공무원의 청렴성과 인권의 중요성을 다시 한번 상기하고, 국가적 중요행사를 앞두고 모든 역량을 집중하고 있는 시기에 동료들의 사기를 떨어뜨리고 국민들로부터 비난받을 수 있는 의무위반에 대해 경각심을 가져야 한다"며 "이번 캠페인을 통해 국민에게 공감받고 인권을 존중하며 청렴한 신뢰받는 경찰이 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>