한예종 10대 총장에 편장완 영상원 교수

정부는 2일자로 한국예술종합학교 제10대 총장으로 편장완 영상원 교수를 임명했다고 밝혔다.

편장완 신임 총장의 임기는 4년 2029년 10월1일까지 4년이다.

편장완 한국예술종합학교 총장 [사진 제공= 문화체육관광부]

한예종은 지난 6월25일 선거에서 학생, 교수, 직원 등 학교 구성원이 참여한 가운데 65.2%의 높은 득표율을 기록한 편장완 교수를 총장 임용후보자로 선출했다. 이후 문화체육관광부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 신임 총장을 임명했다.

신임 편장완 총장은 중앙대 영문학과와 미국 뉴욕대 예술대학원 영화이론학과를 졸업했다. 1995년 한예종 영화과 교수로 부임해 영상원장, 교학처장 등 학교의 주요 보직을 거쳤다. 또한 한국영상제작기술학회장, 한국영화학회 국제학술이사, 부산국제영화제 이사 등을 역임했으며, 국내 영화 분야의 국제적 위상을 높이는 데 크게 기여했다는 평가를 받는다.





최휘영 문체부 장관은 "2025년 세계대학평가 공연 예술 부문 전 세계 19위, 아시아 1위를 달성한 한예종이 신임 총장의 전문성과 함께 창의와 혁신을 바탕으로 차세대 예술 인재를 육성하고, 미래를 이끄는 세계 예술교육의 중심으로 우뚝 설 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

