권오을 국가보훈부 장관 "대구독립역사관 건립·대구형무소 복원 적극 지원"

신암선열공원 찾아 참배

대구 보훈단체장 간담회

권오을 국가보훈부 장관이 2일 오전 대구를 찾아 순국선열들의 희생과 뜻을 기렸다. 권 장관은 이날 오전 9시 30분 대구시 동구 신암선열공원을 찾아 참배하며 독립과 자유를 위해 목숨을 바친 선열들의 넋을 추모했다.

참배를 마친 권 장관은 곧바로 대구보훈회관에서 지역 보훈단체장들과 현장소통 간담회를 진행했다. 이번 간담회에는 더불어민주당 허소 대구시당위원장, 김태운 대구시 보건복지국장, 광복회, 대한광복회 등 대구지역 13개 보훈단체장이 참석했다.

권오을 국가보훈부 장관이 대구 신암선열공원을 찾아 추모사를 적고 있다.

권오을 장관은 지역 보훈단체장들과 현장소통 간담회에서 "대구·경북은 우리나라 독립운동의 심장이자 수많은 애국지사를 배출한 자랑스러운 고장"이라며 "선열들의 희생과 헌신이 제대로 기려지고, 그 정신이 후세에 온전히 전해질 수 있도록 국가보훈부가 책임 있게 뒷받침하겠다"고 말했다.

권 장관은 "대구독립역사관 건립과 대구형무소 복원 같은 현안은 단순한 시설 사업이 아니라 국가 정체성과 직결된 과제인 만큼 적극적으로 검토하고 지원 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.

권 장관은 이어 "독립유공자 후손 지원 확대, 참전유공자 배우자 생활지원, 지역 보훈의료 인프라 확충, 민주유공자법 제정 등도 중점적으로 추진해 국가를 위해 희생하신 분들과 유가족들이 존중받는 사회를 만들겠다"고 강조했다.





허소 더불어민주당 대구시당 위원장은 "이재명 대통령께서 말씀하신 바처럼, 국가를 위해 특별한 희생을 하신 분들에 대한 특별한 보상과 지원이 이뤄져야 한다"며, "특히 대구·경북은 전국에서 독립유공자를 가장 많이 배출한 지역이다. 권오을 장관께서 대구·경북 보훈 정책 및 현안에 큰 관심을 보여주시는 만큼, 대구에서 국가보훈사업이 두텁게 이루어져 '대구를 독립·호국민주의 성지로 조성하겠다'는 대통령 공약사항이 이행될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





