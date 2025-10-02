웅진프리드라이프, 출범 후 첫 대국민 브랜드 캠페인 실시

첫 브랜드 광고 3일 공개
웅진프리드라이프는 출범 후 첫 대국민 브랜드 캠페인을 선보인다고 2일 밝혔다.
웅진프리드라이프는 이번 신규 캠페인은 웅진과 프리드라이프의 만남이 만들어 낼 시너지를 담아, 토털 라이프케어 플랫폼으로 도약하겠다는 비전을 대내외에 선포하는 출발점이라고 설명했다.
브랜드 켐페인은 총 2편의 영상으로 제작됐으며, 만 10년째 브랜드와 함께해 온 국민배우 최수종이 출연했다. 추석 황금연휴의 시작인 이달 3일부터 TV와 유튜브, 넷플릭스 및 티빙 등 OTT, 여의도와 강남, 서울역 등 주요지역의 대형 옥외매체까지 온·오프라인을 총망라하는 다양한 채널을 통해 소비자들을 찾아갈 예정이다.
웅진프리드라이프는 신규 광고 캠페인을 기념해 '대국민 인증샷 이벤트'를 진행한다. 이번 이벤트는 웅진프리드라이프 공식 홈페이지나 유튜브, 인스타그램, 블로그를 통해 참여할 수 있다. 참여 방법은 신규 광고영상 게시물에 '웅진프리드라이프' 출범을 응원하는 댓글을 남기거나, 광고 인증샷을 촬영해 개인 사회관계망서비스(SNS)에 올리면 된다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드키친 식사권, 신세계 백화점 상품권 등 역대급 푸짐한 경품이 제공될 예정이다.
지금 뜨는 뉴스
문호상 웅진프리드라이프 대표는 "이번 광고 캠페인은 압도적 1위 상조 프리드라이프의 리더십에 국민 기업 웅진그룹의 신뢰 자산이 더해져 새로운 도약을 알리는 선언"이라며 "앞으로 고객의 삶 전반에 '처음부터 끝까지 함께' 하는 토털 라이프케어 플랫폼으로 거듭나, 초격차 1위 기업으로의 역할을 충실히 다할 것"이라고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>