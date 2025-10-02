광주 북구, 지하철 2호선 공사구간 주민 긴급대피 안내

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주역 뒤편 중흥삼거리 13개 건축물 대상

정밀안전점검 결과 D등급 2곳·E등급 11곳

임시 거처 제공·생활 불편 지원 나서기로

문인 구청장 “광주시 늑장 대응…안전 위협”

광주 북구가 지하철 2호선 공사 구간 인근 주택 거주 주민들에게 긴급 대피를 안내했다.

2일 북구에 따르면 이번 조치는 광주역 뒤편 중흥삼거리 부근 13개 건축물을 대상으로 시행된다. 이곳은 공사 시작 이후 담장 붕괴, 외벽 균열 등이 발생했으며 지난 4월 주민 6명이 임시 숙소로 대피한 바 있다.

광주시는 지난 7월 21일부터 9월 18일까지 긴급 정밀안전점검 용역을 실시해 건축물 상태를 확인했다. 결과는 D등급(미흡) 2곳, E등급(불량) 11곳으로 나왔다. D등급은 주요 부재에 결함이 발생해 긴급 보수·보강이 필요한 단계이고, E등급은 즉각 사용을 중지하고 보강이나 개축을 해야 하는 상태다.

시는 지난달 18일 용역을 마친 뒤 전날 관계기관 회의를 열어 결과를 공유했으며, 북구는 이날 오후부터 주민들에게 긴급 대피를 안내했다. 대피 주민에게는 임시 거처가 제공되고 생활 불편을 줄이기 위한 지원도 이뤄진다. 북구는 향후 보수·보강 등 안전 조치를 요구하고 지속적으로 모니터링을 이어갈 계획이다.

문인 구청장은 입장문에서 "광주시는 9월 18일 정밀안전점검을 마치고도 보름 가까이 지난 10월 1일이 돼서야 회의를 열어 우리 구에 통보했다"며 "그 사이 주민 대피와 같은 긴급조치조차 취하지 않은 것은 주민 안전을 위협하는 중대한 문제"라고 지적했다.





문 구청장은 "시민의 생명과 안전을 지키는 일은 과도하다 싶을 정도로 추진해야 한다"며 "주민들이 안전을 체감할 수 있도록 충분하고 과감한 조치를 광주시와 도시철도건설본부에 요구하겠다"고 밝혔다. 또 "도시철도 1호선 건설 당시 계측기를 설치하고 즉각 조치했던 경험이 있다"며 "이번에도 주민 안전을 위해 북구가 끝까지 협력하고 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





