고리원자력본부, 추석맞이 합동 환경정화 봉사

장안읍 길천·월내마을 해안 정비



‘대한민국 새단장 캠페인’ 동참

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)는 지난 1일 '대한민국 새단장 캠페인'의 하나로 장안읍 일대에서 추석맞이 합동 환경정화 봉사활동을 펼쳤다.

'대한민국 새단장 캠페인'은 행정안전부가 주관해 추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 전국적으로 전개되는 환경정화 운동이다. 이번 활동에는 이상욱 본부장을 비롯한 고리원자력본부 직원들이 봉사단을 꾸려 참여했다.

봉사자들은 길천마을과 월내마을 해안 일대에서 쓰레기를 수거하며 명절을 앞둔 깨끗한 마을 분위기 조성에 힘을 보탰다. 무더운 날씨와 높은 습도에도 불구하고 구역 곳곳을 정성껏 정비해 주민들로부터 호응을 얻었다.





이상욱 본부장은 "주민들이 청결한 환경에서 풍요로운 마음으로 추석을 맞이할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며, "고리원자력본부는 지역사회와 함께하는 든든한 동반자로서 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

고리원자력본부 직원들이 추석 맞이 합동 환경정화 봉사를 실시하고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

