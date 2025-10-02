킹달러 '옛말'…중앙은행 달러화 비중 30년래 최저

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IMF "달러화 비중 6월말 56.32%"

로이터연합뉴스

2분기 세계 각국 중앙은행의 외환보유액에서 차지하는 달러화 비중이 1995년 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 다만 이는 중앙은행들이 달러화 보유를 줄여서가 아니라 달러화 가치가 급락한 결과로 분석됐다.

국제통화기금(IMF)은 1일(현지시간) 공개한 보고서에서 각국 중앙은행의 외환보유액에서 차지하는 달러화 비중이 지난 3월 말 57.79%에서 6월 말 56.32%로 1.47%포인트 하락했다고 밝혔다. 이는 30년 만의 최저치다.

하지만 IMF는 고정 환율 기준으로 보면 달러화 비중은 6월 말 57.67%로 계산돼 2분기에 거의 변동이 없다고 덧붙였다. 2024년 비중은 58.1%를 기록한 바 있다.

IMF는 "지난 2분기 달러화 비중 감소분의 92%는 환율 변동으로 설명된다"며 "세계 2위 준비통화인 유로화를 비롯한 다른 통화에서도 비슷한 환율 효과가 나타난다"고 설명했다.

지난 2분기 달러화는 역사적 수준의 낙폭을 보였다. 유로화 대비 9%, 스위스 프랑 대비 11%, 파운드 대비 6% 각각 급락했다.

지난 2분기 달러화가 급락한 배경으로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과 예고에 미국 경제의 스태그플레이션(경기침체 속 고물가) 우려가 고조된 점, 트럼프 대통령이 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)에 기준금리 인하를 거듭 압박한 점, 지난 7월 초 통과된 '하나의 크고 아름다운 법'(OBBBA)이 미 연방정부 재정적자를 확대할 것이라는 우려 등이 지목됐다.





한편, 달러에 이어 두번째로 보유 비중이 큰 유로화 비중은 3월 말 20.00%에서 6월 말 21.13%로 1.13%포인트 상승했다. 이는 2021년 이후 최고치다. 그러나 환율 변동에 따른 상승분이 1.17%포인트로, 유로화 총보유량은 되레 감소했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

