철원문화재단, 양지리 레지던시서 웰니스 문화행사 25일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

입주작가 전시·아침요가·브런치·음악회 등

다양한 힐링 프로그램 진행

강원도 철원문화재단은 오는 25일 오전 10시부터 오후 4시까지 양지리 레지던시를 개방해 웰니스 문화행사를 진행한다.

양지리 레지던시 개방 웰니스 문화행사. 철원군 제공

AD

이번 행사는 양지리 레지던시 활성화 사업의 일환으로 지역주민과 방문객들에게 문화와 함께하는 웰니스 경험을 제공하고자 기획됐다.

아침요가, 브런치, 음악회를 진행하며 입주작가 김혜진의 활동 결과 전시회 '현실과 환상사이의 경계를 넘어서'도 함께 운영한다.

아침요가는 10월 1일부터 사전접수를 통해 선착순 15명만 가능하고, 브런치는 행사 당일 선착순 70명에게 무료로 제공한다. 음악회는 SNS 팔로워 16만명을 보유한 싱어송라이터 서자영, 가수 순호가 출연한다. 자세한 내용은 철원문화재단 홈페이지 및 SNS에서 확인 가능하다.

철원문화재단 관계자는 '문화와 자연이 조화롭게 어우러지는 양지리 레지던시에서 여유로운 시간을 보내시길 바란다'며 '앞으로도 다양한 문화예술 프로그램을 통해 지역과 문화예술의 지평선을 넓혀가겠다'고 전했다.





AD

한편, 철원문화재단은 양지리 레지던시 공간을 통해 관외 예술작가들이 철원에 머물며 지역주민과 교류하고, 철원의 자연과 역사 속에서 창작 활동을 펼칠 수 있도록 기회를 제공하고 있다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>