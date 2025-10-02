가평군, 추석 맞아 복지·나눔 문화 확산 ‘총력’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19개 시설·406가구에 위문금 전달

서태원 군수 현장 방문해 격려

경기 가평군이 추석 명절을 앞두고 지역사회의 복지 향상과 나눔문화 확산을 위해 다양한 지원 활동을 펼치고 있다.

서태원 가평군수가 추석 명절을 앞두고 지역사회의 복지 향상과 나눔문화 확산을 위해 다양한 지원 활동을 펼치고 있다. 가평군 제공

군은 이번 추석을 맞아 △사회복지시설 19개소에 총 1050만원의 위문금을 지원하고 △읍면 내 저소득가구 406세대에 총 4060만원(가구당 10만원)의 명절 위문금을 지급했다.

서태원 군수는 특히 1일 상면 소재 샘물복지타운을 직접 방문해 종사자들을 격려하고 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다.

김태일 샘물복지타운 원장은 "명절을 맞아 군수님과 군청 관계자들이 직접 찾아주셔서 큰 힘이 된다"며 "입소 어르신들께도 따뜻한 위로와 기쁨이 될 것"이라고 말했다.





서태원 군수는 "지역의 어려운 이웃들이 모두 소외됨 없이 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "특히 현장에서 헌신하는 복지시설 종사자분들의 노고에 깊이 감사드린다"고 전했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

