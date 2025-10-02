가평군, 추석 맞아 복지·나눔 문화 확산 ‘총력’

19개 시설·406가구에 위문금 전달
서태원 군수 현장 방문해 격려
경기 가평군이 추석 명절을 앞두고 지역사회의 복지 향상과 나눔문화 확산을 위해 다양한 지원 활동을 펼치고 있다.
군은 이번 추석을 맞아 △사회복지시설 19개소에 총 1050만원의 위문금을 지원하고 △읍면 내 저소득가구 406세대에 총 4060만원(가구당 10만원)의 명절 위문금을 지급했다.
서태원 군수는 특히 1일 상면 소재 샘물복지타운을 직접 방문해 종사자들을 격려하고 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다.
김태일 샘물복지타운 원장은 "명절을 맞아 군수님과 군청 관계자들이 직접 찾아주셔서 큰 힘이 된다"며 "입소 어르신들께도 따뜻한 위로와 기쁨이 될 것"이라고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
서태원 군수는 "지역의 어려운 이웃들이 모두 소외됨 없이 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "특히 현장에서 헌신하는 복지시설 종사자분들의 노고에 깊이 감사드린다"고 전했다.
가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>