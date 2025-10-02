의정부시, 추석 연휴 청소대책 가동…쾌적한 명절 환경 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 추석 연휴 기간에 시민들이 깨끗한 환경에서 가족과 함께 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 생활쓰레기 관리대책을 수립하고 오는 3일부터 9일까지 7일간 청소대책 상황실을 운영한다.

시는 이번 관리대책을 통해 ▲생활쓰레기 수거 일정 조정 ▲기동처리반 운영 ▲청소 사각지대 점검 등을 중점 추진한다. 청소대책 상황실은 자원순환과, 의정부도시공사, 5개 청소대행업체가 협력해 운영한다.

연휴 기간 생활쓰레기(음식물·재활용품 포함) 수거 일정은 10월 4일, 7일, 9일이며, 전통시장 지역은 매일 수거해 시민 불편을 최소화할 예정이다. 또한 기동처리반을 편성해 상습 무단투기 지역과 청소 취약지를 집중 점검하고, 총 941명의 청소인력과 280대의 장비를 투입해 생활쓰레기의 원활한 수거와 처리를 지원한다.

김동근 시장은 "추석 연휴 동안 시민들이 생활쓰레기로 불편을 겪지 않도록 최선을 다하겠다"며 "시민 여러분께서도 올바른 분리배출을 통한 작은 실천으로 더 쾌적한 의정부를 만드는 데 함께해 주시길 바란다"고 말했다.





추석 연휴 쓰레기 배출 요령과 수거 일정 관련 문의는 시 자원순환과로 하면 된다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

