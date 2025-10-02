'자연의 보약 내몸으로'… 영양군, 제4회 수비 능이버섯축제 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영양군은 오는 10월 3일부터 4일까지 이틀간 수비면 체육공원 일원에서 '제4회 수비 능이버섯축제'를 개최한다.

이 축제는 수비면축제위원회가 주관하며 주민 주도의 참여형 축제로 지역 대표 행사로 자리매김하고 있다.

능이버섯은 예로부터 '1능이, 2송이'라 불릴 만큼 귀하고 향이 뛰어난 버섯으로, 청정 자연환경을 자랑하는 영양군 수비면은 전국에서도 손꼽히는 능이버섯 산지로 잘 알려져 있다.

올해 축제는 주민과 관광객이 함께 어울릴 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸려졌다. 열두장구 북아카데미의 축하공연을 시작으로 능이 맥주 빨리 마시기, 전부노래자랑, 영양만점 명랑운동회, 장원급제 2행시 등 재미있고 이색적인 행사가 진행된다.

또 수비면민 노래자랑, 개막축하무대가 마련돼, 먹을거리·놀거리·즐길 거리를 고루 갖춘 축제로 관광객들에게 특별한 추억을 선사할 전망이다.





아울러 축제를 찾는 방문객들은 전국 최대 규모를 자랑하는 수비면 죽파리 자작나무 숲과 청정 자연의 아름다움을 간직한 국제밤하늘보호공원까지 함께 둘러볼 수 있어 축제와 더불어 영양군의 대표 관광지를 동시에 즐길 특별한 기회를 얻게 될 것으로 기대된다.

수비능이축제 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

