삼척 이사부독도기념관, 추석연휴 방문객 '역사·문화·소통의 장' 마련

4일부터 추석연휴기간 설문 참여 기념품 증정

삼척관광문화재단 추진사업 등 시민의견 수렴

9일 한글날 기념 '훈민정음 비누 만들기' 체험 운영

강원도 (재)삼척관광문화재단은 오는 4일부터 8일까지 이사부독도기념관을 찾는 관람객을 대상으로 추석 명절 연휴맞이 설문 이벤트를 진행한다.

이사부독도기념관, 추석연휴 맞이 이벤트. 삼척시 제공

이번 이벤트는 상반기 추진사업과 이사부독도기념관에 대한 관심과 성원에 감사의 뜻을 전하고, 삼척시 문화예술 및 관광산업 발전을 위한 시민 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

아울러 오는 10월 9일 한글날을 맞아 우리 민족의 역사적 자긍심을 고취하고 가족 단위 관람을 유도하기 위해 한글의 역사와 의미를 알리는 체험 프로그램을 운영한다.

이번 체험은 2일 하루 동안 사전 신청을 통해 회차별 선착순 6명까지 신청할 수 있으며, 한글날 당일 시설 관람권을 소지한 방문객에게 우선 참여 기회가 주어진다.

세부 사항은 삼척관광문화재단 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.





재단 관계자는 "민족 대명절 추석을 맞아 삼척의 랜드마크인 이사부독도기념관을 찾는 관람객들이 가족과 함께 화목한 시간을 보내며, 역사와 문화예술에 대한 소양을 쌓는 교육적 기회가 되기를 바란다"며 "이를 통해 세대 간 소통과 공감의 장으로 이어지기를 기대한다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

