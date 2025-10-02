국립부경대, 대학생·지역청년 대상 온라인 면접 특강 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문강사 특강 무료 제공… 189명 참가

국립부경대학교 대학일자리플러스센터(센터장 김철수)가 대학생과 졸업생, 지역청년들을 대상으로 면접 준비 특강을 개최했다.

온라인 방식으로 지난 9월 24, 25일 전문강사의 특강과 현직자 멘토링을 무료로 제공한 이번 프로그램에는 모두 189명이 참가했다.

국립부경대는 사기업과 공기업별 최신 채용 트렌드와 면접유형별 맞춤형 특강, 실전 면접 노하우를 제공해 취업을 준비하는 청년들이 면접을 체계적으로 준비할 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다.

이번 프로그램에서는 일대일 면접, 집단면접, 토론면접, AI면접, 인성면접 등 면접유형별 준비 전략 특강과 함께, 대기업과 공사에서 근무 중인 현직자 졸업 선배의 실전 취업 노하우 특강도 진행됐다.





AD

국립부경대 대학일자리플러스센터는 고용노동부의 대학일자리센터플러스사업 운영기관으로, 대학생은 물론 지역 청년들의 다양한 진로, 취업지원 프로그램과 서비스를 제공하고 있다.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>