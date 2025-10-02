파주임진각평화곤돌라, 추석 맞이 특별 판촉행사 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무료 탑승부터 전통놀이까지 풍성한 추석 행사

비무장지대(DMZ)의 대표 관광시설인 '파주임진각평화곤돌라'(이하 '평화곤돌라')가 민족 최대 명절 추석을 맞아 가족 단위 방문객들을 위한 특별 판촉행사를 진행한다.

캠프그리브스 전경. 파주시 제공

이번 행사는 전통놀이와 특별 혜택을 결합해 세대가 함께 어울리며 명절의 의미를 더욱 풍성하게 느낄 수 있도록 기획됐다.

'디엠제트(DMZ) 스테이션' 지하 1층 다목적홀에서는 비석치기, 투호놀이, 딱지치기, 제기차기, 공기놀이, 윷놀이 등 전통놀이 체험이 마련됐으며, 전통놀이는 10월 3일부터 12일까지 총 10일간 운영된다. 남녀노소 누구나 자유롭게 참여할 수 있어 명절 본연의 정취와 세대 간 소통의 장을 마련한다는 점에서 의미가 깊다.

추석 연휴 기간인 10월 3일부터 9일까지는 특별 혜택도 제공된다. 80세 이상(1945년생까지) 방문객은 신분증 지참 시 곤돌라를 무료로 탑승할 수 있으며, 3대 가족이 함께 방문할 경우 '소망 리본'이 증정된다.

'소망 리본' 체험은 평화곤돌라 '디엠제트(DMZ) 스테이션' 임진강 전망대 '소망 리본' 구역에서 운영되며, 방문객들은 리본에 소망을 적어 비무장지대(DMZ) 철책에 직접 걸며 평화와 화합의 의미를 되새길 수 있다. 전쟁의 상징물이었던 철책이 '소망을 나누는 공간'으로 재해석되면서, 비무장지대(DMZ)의 상징성과 평화의 의미를 동시에 전한다.

또한 9월 30일부터 캠프그리브스를 자율개방해 곤돌라와 캠프그리브스를 하나의 통합이용권으로 자유롭게 즐길 수 있게 된다.

파주임진각평화곤돌라 추석 맞이 특별 판촉행사 포스터. 파주시 제공

평화곤돌라 탑승권과 캠프그리브스 입장권이 결합돼 관광객들은 한국전쟁 정전 이후 미군이 사용했던 공간을 관람하며 비무장지대(DMZ)의 역사와 평화의 가치를 함께 체험할 수 있다.

이백현 파주디엠지곤돌라 대표는 "민족 최대의 명절인 추석을 맞아 가족과 함께 오셔서 즐거운 추억을 남기시길 바란다"며 "앞으로도 평화와 나눔의 메시지를 전하는 대표 관광시설로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





파주임진각평화곤돌라는 앞으로도 계절별·시기별 맞춤형 프로그램을 지속적으로 운영하며, 접경지역 대표 관광시설로서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

